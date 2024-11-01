شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز MacBook Pro M4 يتمتع بأطول عمر بطارية على الإطلاق من أبل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل جهاز MacBook Pro M4 الجديد كليًا، وهو آخر إعلان في سلسلة من ثلاثة إصدارات من أجهزة Mac تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، وإلى جانب الترقيات التي تم إجراؤها على الشريحة والشاشة والكاميرا، تزعم شركة أبل أن جهاز MacBook Pro الجديد يتمتع بأفضل عمر بطارية على الإطلاق في جهاز Mac.

وفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، فإن جهاز MacBook Pro من أبل هو جهاز متعدد الاستخدامات يأتي بحجمين مختلفين للشاشة وثلاث شرائح مختلفة، ونتيجة لذلك، يختلف عمر البطارية بين الإصدارات.

ومع ذلك، تتمتع جميع إصدارات MacBook Pro M4 بعمر بطارية أفضل من نظيراتها M3، فإن هذا يعادل "أطول عمر بطارية على الإطلاق في جهاز Mac".

MacBook Pro (14 بوصة) مع M4 يتميز ببطارية تدوم حتى 24 ساعة.

MacBook Pro (14 بوصة) مع M4 Pro/Max يتميز ببطارية تدوم حتى 22 ساعة.

MacBook Pro (16 بوصة) مع M4 Pro/Max يتميز ببطارية تدوم حتى 24 ساعة.

وتعد 24 ساعة هي مدة رسميًا أطول عمر بطارية تم شحنه على الإطلاق في جهاز Mac.

كما حصلت إصدارات M3 في العام الماضي على عمر بطارية جيد، ولكن عائلة M4 لهذا العام أفضل بشكل واضح، حيث تقول أبل، إن عمر البطارية يبلغ 18 ساعة فقط لجهاز MacBook Pro/Max M3 (14 بوصة).