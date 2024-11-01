شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة بريطانية تحسم الجدل لصالح جوجل: YouTube Shorts ليس انتهاكا للعلامة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة عليا فى المملكة المتحدة بأن لشركة جوجل، الحق فى استخدام كلمة Shorts لمنصة YouTube Shorts، وذلك بعد أن رفعت قناة تلفزيونية بريطانية للأفلام القصيرة تدعى Shorts International دعوى قضائية ضد جوجل العام الماضي، بحجة أن اسم Shorts ينتهك علامتها التجارية الحالية للكلمة .

وقال القاضى مايكل تابين فى حكمه: "لا يؤدى أى من استخدامات جوجل للعلامات بما فى ذلك كلمة "شورت" إلى احتمال حدوث ارتباك بشأن الأصل، على الرغم من أن أوجه التشابه بين علامات Google والعلامات التجارية لـ SIL ستؤدى إلى ظهور رابط فى أذهان مجموعة محدودة من المستهلكين فى المملكة المتحدة الذين تتمتع العلامات التجارية لـ SIL بينهم بسمعة طيبة، فإن استخدامات Google للعلامات بما فى ذلك كلمة "شورت" لن تسبب ضررًا إلى الطابع المميز أو سمعة العلامات التجارية لشركة SIL."

و تم إطلاق YouTube Shorts فى عام 2020 استجابة لشعبية منصات الفيديو القصيرة الأخرى مثل TikTok ، وقد وصلت إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريًا بعد عامين ويمكنها الآن عرض مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق ولا تزال قصيرة جدًا.