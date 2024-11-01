شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات الواتساب الجديدة.. هل يفقد التطبيق مزايا التشفير بمحادثات الدردشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق واتساب موجة تحديثات شاملة، تتيح تلك التحديثات زر واتساب جديد، مما يسمح لمستخدمي تطبيقات الطرف الثالث بالدردشة معك داخل تطبيق Meta messenger.

وهذا يعنى أن تطبيق واتساب الخاص بك سيكون قادرًا على تلقي الرسائل المرسلة إليك من تطبيقات أخرى، مثل Facebook Messenger وTelegram وحتى iMessage .

وتعمل الشركة على تطوير زر جديد لطلب الدردشة من جهة خارجية في الإعدادات يمكن للمستخدمين تفعيله للسماح بالدردشات عبر الأنظمة الأساسية، وفقًا لتقرير WaBetaInfo.

ويمكن تشغيل الزر أو إيقاف تشغيله، لذلك لا يتعين على مستخدمي WhatsApp بالضرورة أن يتعرض تطبيقهم لضغط من المحادثات التي أجروها على منصات أخرى.

تحديثات الواتساب الجديدة وإمكانية تلقى الرسائل من المنصات لأخرى

وستحمل رسائل الطرف الثالث هذه صندوق بريد خاص بها لتجنب الارتباك، ولكن أيضًا لأن WhatsApp لا يمكنه ضمان نفس مستوى الأمان والخصوصية مثل الرسائل الأصلية.

وتؤكد WhatsApp على تتشفيرها الشامل وهي ميزة أمان تقوم بتشفير الرسائل لضمان عدم تمكن أي شخص من عرض محتوياتها.

ولاتزال ميزة الإشعارات قيد التطوير، جنبًا إلى جنب مع القدرات متعددة الأنظمة التي تعمل عليها WhatsApp منذ ما يقرب من عامين.

موعد طرح التحديثات الجديدة

ولا يمكن لتطبيقات الطرف الثالث حاليًا التواصل مع WhatsApp، ومن غير الواضح متى سيكون التحديث جاهزًا.

الميزة ليست جاهزة بعد لاختبارها تجريبيًا .

وتسهم هذه الميزة في تغيير قواعد اللعبة، لتجعل من WhatsApp متجرًا واحدًا لجميع محادثاتك.

ولكن هناك مشكلة كبيرة ، وقال عنها ديك بروير، مدير الهندسة في واتساب، لمجلة Wired فى فبراير: هناك توتر حقيقي بين تقديم طريقة سهلة لتقديم هذا التوافق لأطراف ثالثة وفي نفس الوقت الحفاظ على خصوصية واتساب وأمانه"

وفى ذلك الوقت، أكد بروير على حقيقة أن هذه الميزة ستكون متاحة فقط عن طريق الاشتراك، خوفًا من أنها قد تصبح "مصدرًا كبيرًا" للاحتيال والرسائل غير المرغوب فيها.



