شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع إيرادات الألعاب البرمجية لمايكروسوفت فى الربع المالى لـ2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن أرباحها للربع الأول من عام 2025، وتُظهر النتائج أن إيرادات الألعاب البرمجية لشركة مايكروسوفت فى ارتفاع كبير حتى مع انخفاض إيرادات أجهزة Xbox.

وتقول الشركة أن إيراداتها من محتوى وخدمات Xbox نمت بنسبة 61% على أساس سنوى مقارنة بالربع السابق وهو رقم مدفوع بـ "53 نقطة من التأثير الصافى من استحواذ Activision"، وفقًا للبيان الصحفى للشركة، لكن إيرادات الأجهزة انخفضت مرة أخرى بنسبة 29% هذا الربع، وهو ما قد يتأثر باستراتيجية Microsoft المستمرة لجعل ألعابها متاحة على نطاق أوسع من مجرد وحدات تحكم Xbox.

وخلال الربع، قدمت Microsoft فئة Xbox Game Pass "Standard" الجديدة وزيادة سعر Xbox Game Pass Ultimate.

وشهد الربع الأول أيضًا وصول Call of Duty: Modern Warfare III على Xbox Game Pass، لكن هذا الربع لا يشمل تأثير Call of Duty: Black Ops 6، التى تم إطلاقها الأسبوع الماضي.



وقال الرئيس التنفيذى لشركة Microsoft ساتيا ناديلا فى مكالمة الأرباح أن اللعبة كانت "أكبر إصدار Call of Duty على الإطلاق".

كما كان قسم السحابة الذكية فى الشركة نقطة مضيئة، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 20% على أساس سنوى إلى 24.1 مليار دولار بفضل Azure، كما ارتفعت إيرادات Azure وخدمات السحابة الأخرى بنسبة 33%، "بما فى ذلك 12 نقطة" من الطلب على خدمات الذكاء الاصطناع، وارتفعت الإنتاجية وعمليات الأعمال، التى تشمل منتجات Office، بنسبة 12% على أساس سنوى إلى 28.3 مليار دولار فى الإيرادات.

كما ارتفعت إيرادات شركة مايكروسوفت من مبيعات الأجهزة والمصنعين الأصليين والتى يتم تسجيلها الآن مجتمعة بنسبة 2%.

ومع ذلك، وتقول مايكروسوفت أن هذا الرقم كان مدفوعًا "بنمو مبيعات الأجهزة الأصلية التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز" و"تم تعويضه جزئيًا بانخفاض مبيعات الأجهزة".

تستثمر شركة مايكروسوفت، مثل العديد من الشركات الأخرى، بكثافة فى الميزات والأدوات التى تركز على الذكاء الاصطناعى فى الوقت الحالى، وخاصة لتحسين Copilot.