شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابنك هيخلص معاملاته الشرائية بنفسه.. طرح تطبيق Google Wallet قريبًا للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن توسع خدمة Google Wallet لتشمل أجهزة Android التي يديرها Family Link، مما يسمح للأطفال بإجراء معاملات الدفع في المتاجر، وتأتي هذه الخطوة بعد الاستجابة الإيجابية للدفع عبر أجهزة Fitbit Ace LTE.

تطبيق Google Wallet سيتوفر قريبًا للأطفال على أجهزة Android



وتؤكد جوجل على أن التجربة الجديدة تم تصميمها مع أخذ السلامة في الاعتبار، حيث ستكون هذه الميزة متاحة في العام المقبل لبعض مستخدمي Google Wallet في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، قبل توسيعها على نطاق أوسع مع الوقت.

وحددت جوجل أن لتفعيل هذه الخدمة سيحتاج الآباء إلى الموافقة على كل بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم تضاف إلى هاتف أطفالهم؛على غرار كيفية عملها مع ساعة Fitbit Ace LTE، ويمكنهم أيضًا عرض سجل المعاملات الأخير وإزالة البطاقة أو حظر التمريرات عن بُعد من خلال تطبيق Family Link الخاص بهم.



كما يمكن إضافة أي بطاقة دفع موجودة إلى محفظة الطفل، وستدعم محفظة Google للأطفال أيضًا بطاقات الهدايا وتذاكر الأحداث، ولكن لن يتم دعم التصاريح الخاصة مثل بطاقات الهوية والبطاقات الصحية عند الإطلاق، و حتى يتمكن الأطفال من استخدام البطاقات المحفوظة في Google Wallet للدفعات عبر الإنترنت، ما عليك سوى النقر للتنفيذ.

مزايا توفر تطبيق Google Wallet قريبًا للأطفال

تؤكد جوجل على أخذ السلامة في الاعتبار بعدما اتخذت نهجًا حذرًا في طرح هذه الميزة، بدءًا بإصدار محدود قبل التوسع إلى المزيد من المستخدمين بمرور الوقت، يعد هذا أسلوبًا جيدًا، لأنه سيسمح لـ Google بجمع التعليقات وإجراء أي تعديلات ضرورية قبل إتاحة الميزة على نطاق واسع.

وتمنح هذه الخدمة فرصة لتعريف الأطفال بعالم المدفوعات الرقمية مع منح الآباء أيضًا راحة البال، وستكون آلية أيضا للتعرف على مستقبل المدفوعات الرقمية للأطفال.