شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أرقام مبيعات رقائق إنتل الجديدة محبطة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

حققت أحدث معالجات Core Ultra 200S المستندة إلى Arrow Lake من Intel بداية صعبة، حيث تلقت مراجعات متوسطة من مختبري الأجهزة.

ووفقًا لبيانات المبيعات الأخيرة من Mindfactory ، بائع التجزئة الرائد لأجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر الإنترنت في ألمانيا، لم يتم بيع وحدة معالجة مركزية واحدة من سلسلة Core Ultra 200 حتى الآن، وفي الوقت نفسه تواصل AMD الهيمنة بحصة 95% من سوق وحدات المعالجة المركزية لشركة Mindfactory.

ويؤكد هذا الأداء الضعيف على التحديات الكبيرة التي تواجهها شركة إنتل في سوق مفتوح تقليديًا للابتكارات الجديدة في الأجهزة، ولكنه اتجه مؤخرًا بشكل كبير نحو تشكيلة Ryzen من AMD بسبب الأسعار التنافسية والأداء القوي.

وتتضمن مجموعة Arrow Lake وحدات معالجة سطح المكتب مثل Core Ultra 9 285K وCore Ultra 7 265K، وعلى الرغم من أحدث التحسينات التي أدخلتها Intel على الذكاء الاصطناعي والأداء، إلا أن هذه المعالجات لم تجذب اهتمام عشاق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في ألمانيا.

في الواقع، تكشف مخططات مبيعات وحدات المعالجة المركزية الأخيرة من Mindfactory أن المنتج الأعلى تصنيفًا من Intel، Core i5-13400، يقبع في المركز الحادي والعشرين، بعيدًا عن رقائق Ryzen من AMD، مع تركيز حجم المبيعات بشكل أساسي في Ryzen 7 7800X3D وRyzen 7 5700X3D من AMD.

وشكلت معالجات إنتل حوالي 40 وحدة مباعة، وهو ما يمثل 5% فقط من إجمالي مبيعات وحدات المعالجة المركزية ، وهو تناقض صارخ مع رقائق AMD الأكثر مبيعا ، والتي شهدت بيع 190 و80 وحدة على التوالي.

ويتناقض هذا الأداء الضعيف في ألمانيا بشكل صارخ مع وجود Arrow Lake في السوق الأمريكية حيث نفدت بعض وحدات SKU، وفقًا لـ Tom's Hardware ، على منصات مثل Newegg و Amazon ، ومع ذلك، لم يتم استقبال سلسلة Core Ultra 200S بشكل جيد عالميًا، حيث تشير المراجعات المختلطة إلى تراجع في أداء الألعاب مقارنة بالأجيال السابقة.

علاوة على ذلك، ربما أثرت الصعوبات المالية الأخيرة التي واجهتها شركة إنتل، بما في ذلك الخسارة الفصلية المبلغ عنها والتي بلغت 1.6 مليار دولار وتسريح العمال الذي أثر على 15% من قوتها العاملة، على قدرة الشركة على الدفع بقوة بمجموعة Arrow Lake في الأسواق التنافسية.

ومن بين العوامل المحتملة الأخرى التي قد تؤثر على مبيعات إنتل في ألمانيا السخط الإقليمي في أعقاب توقف بناء مصنع إنتل لتصنيع الرقائق في ماجديبورج والذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار، وقد يكون هذا التأخير أو التخلي المحتمل سبباً في إضعاف الحماس لمنتجات إنتل داخل ألمانيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة هيمنة إيه إم دي.

باختصار ، تواجه شركة Intel معركة شاقة لاستعادة موطئ قدمها في السوق الأوروبية حيث نجحت AMD في ترسيخ حضور كبير فيها، كما أن الظهور المتواضع لـ Arrow Lake لا يضيف إلا إلى انتكاساتها الأخيرة.

إن معالجة هذه التحديات سوف تتطلب أكثر من مجرد تحديثات تدريجية للأجهزة ، وربما تحتاج شركة إنتل إلى إعادة النظر في استراتيجيتها لإقناع المشترين المتبصرين بأن سلسلة Core Ultra تستحق الاستثمار في بيئة تنافسية شرسة.