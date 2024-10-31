شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وظائف مهندسى البرمجيات فى خطر.. 25% من برامج جوجل مكتوبة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

كشف ساندر بتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، عن إحصائية مذهلة خلال مكالمة أرباح الشركة الأخيرة للربع الثالث من عام 2024: أكثر من 25 فى المائة من كود جوجل الجديد يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) ويتم مراجعته لاحقًا بواسطة مهندسين بشريين.

ماذا يعنى هذا بالنسبة لمهندسى البرمجيات والمبرمجين؟ إنه يمثل تحولًا أساسيًا فى مشهد البرمجة، حيث يتقاسم الذكاء الاصطناعى عبء العمل بشكل متزايد، وقد لا يعنى ذلك بالضرورة أن يفقد المبرمجون وظائفهم، لكن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يمكّن المهندسين من التركيز على حل المشكلات والابتكار على مستوى أعلى.

ومع ذلك، فى حين أن الأتمتة تعزز الكفاءة، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول الحاجة المستقبلية لوظائف البرمجة الروتينية للمبتدئين، مما يدفع المهندسين إلى تكييف مهاراتهم ليظلوا قادرين على المنافسة فى مشهد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وهذا يعنى أن المبرمجين ومهندسى البرمجيات قد يحتاجون إلى تطوير مهارات تكميلية فى الإشراف على التعليمات البرمجية التى ينشئها الذكاء الاصطناعى وتحسينها وتوجيهها.

والأهم من ذلك كله، أن هذا التحول يؤكد على سعى جوجل الطموح لدمج الذكاء الاصطناعى بشكل أعمق فى عملياتها، مما يسلط الضوء على لحظة محورية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا حيث أصبح دور الذكاء الاصطناعى فى سير العمل التنموى جوهريًا بشكل متزايد.

كتب ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، فى منشور مدونة حول مكالمة الأرباح: "أكثر من ربع جميع الأكواد الجديدة فى جوجل يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي".

ومن خلال نشر الذكاء الاصطناعى لتسريع عمليات البرمجة، يقول بيتشاى أن الشركة تهدف إلى تمكين المهندسين من الابتكار بشكل أسرع مع تقليل الجداول الزمنية للتطوير فى نفس الوقت.

تعد مساعدة البرمجة المستندة إلى الذكاء الاصطناعى جزءًا من اتجاه أوسع داخل جوجل لتبسيط العمليات.

ولهذا السبب، قامت الشركة مؤخرًا أيضًا بدمج فرق البحث والتعلم الآلى والأمن، جنبًا إلى جنب مع فرق المنصات والأجهزة، لتشجيع النشر الأسرع للنماذج الجديدة مثل Gemini.

اعتبارًا من الآن، توسع تكامل جيمينى إلى ما هو أبعد من منتجات جوجل الخاصة، يكتب بتشاى على المدونة أن جيمينى متاح من خلال GitHub Copilot، مما يمثل خطوة حاسمة فى جعل الأدوات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى فى متناول المطورين فى جميع أنحاء العالم.

واستثمرت الشركة أيضًا فى الذكاء الاصطناعى للفيديو، حيث من المقرر إطلاق Google DeepMind’s Veo على يوتيوب شورتس فى وقت لاحق من هذا العام، مما سيمكن منشئى المحتوى بأدوات فيديو إبداعية.

يُظهر استخدام جوجل للذكاء الاصطناعى فى كل من عملياتها الداخلية ومنتجاتها للمستخدمين أنها مستعدة لقيادة الموجة التالية من الابتكار التكنولوجي.

ويهدف هذا التحول إلى تغيير كيفية تطوير البرامج وتحسين منتجات جوجل بميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة.