شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: "سبوتيفاى" تستخدم تصميم الرقائق الجديد لتشغيل أجهزة البث الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

قالت جوجل كلاود، وهي وحدة تابعة لشركة الفابت، إن سبوتيفاي تكنولوجي وParamount Global تستخدمان شريحة جديدة صممتها بتكنولوجيا من Arm Holdings لتشغيل خدمات البث الخاصة بهما.

أتاحت جوجل شريحة Axion الجديدة، وهي وحدة معالجة مركزية، أو وحدة المعالجة المركزية (CPU)، لجميع العملاء على خدمتها السحابية، ومن المتوقع أن تتنافس على ميزانيات مطوري البرامج ضد العروض التقليدية من إنتل والأجهزة الدقيقة المتقدمة.

تعد جوجل أحدث شركة حوسبة سحابية كبرى تقدم شريحة مصنوعة باستخدام تقنية Arm.

كما أنشأت شركتا أمازون ومايكروسوفت أيضًا وحدات المعالجة المركزية الخاصة بهما القائمة على Arm والتي تؤجرها للمطورين، وتقوم شركة Ampere Computing، وهي شركة ناشئة أسسها مخضرمون في شركة إنتل، ببيع الرقائق إلى وحدة السحابة في أوراكل، من بين آخرين.

يتمثل السحب الأساسي للرقائق المستندة إلى Arm في أنها تستخدم كهرباء أقل بكثير لإنجاز نفس الحوسبة مقارنة بنظيراتها من Intel و AMD.

وقال مارك لومير، نائب الرئيس، والرئيس والمدير العام للبنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي في جوجل كلاود، إن رقاقتها، التي تبيعها عبر خدمة تسمى "المثيل"، أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 60% تقريبًا من وحدات المعالجة المركزية التقليدية، ويمكن استخدام كل واط من الطاقة المحفوظة في مهام أخرى مثل تشغيل الذكاء الاصطناعي.

وقال لومير: "هذا ليس أول مثيل لـ Arm نوفره في السحابة، لكنني سأقول أن هذا هو أول معالج Arm من تصميم جوجل، والأول الذي أدخلناه بالكامل في محفظة البنية التحتية الشاملة لـ جوجل".

تستخدم جوجل كلاود بالفعل الرقائق داخليًا لتشغيل بعض خدماتها السحابية المدفوعة قبل أن تجعلها الشركة متاحة لجميع العملاء.

بينما تقدم جوجل كلاود أيضًا شرائح تعتمد على Arm من Ampere وستستمر في دعم عروضها السابقة، قال لومير إن الشركة تحول تركيزها إلى شرائحها المستندة إلى Arm.

أضاف"نتوقع أن يكون هذا هو العرض الأساسي الذي سيستخدمه عملاؤنا في المستقبل."