شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 54.5 مليون وحدة.. أبل تسجل عددًا قياسيًا من شحنات iPhone للربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

سجلت شركة أبل شحنات قياسية عالمية من هواتف آيفون فى الربع الثالث بلغت 54.5 مليون وحدة، حيث زادت شحنات iPhone فى الربع الثالث بنسبة 9%، ومنحها الرقم القياسى لعدد الوحدات التى تم شحنها حصة سوقية بنسبة 18%.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أشار المحلل فى شركة كاناليس "لى شوان تشيو" إلى أن شركة أبل حققت شحنات قياسية فى الربع الثالث مدفوعة بمزيج استراتيجى من تحسين القنوات وسلسلة التوريد.

بعد إعلانات Apple Intelligence فى WWDC، يقوم المستهلكون بشكل نشط بالترقية من طرازات iPhone 12 و13 القديمة لاحتضان هذه التكنولوجيا الجديدة.

وعلاوة على ذلك، أدى تنوع إنتاج iPhone من Apple، وخاصة فى الهند، إلى تقليل أوقات التسليم بشكل كبير، وتبسيط استيفاء الطلبات المسبقة وتحفيز الطلب المحلى من خلال التسعير التنافسي.

وأضاف تشيو، "لقد عزز الإنتاج التكميلى لأجهزة iPhone من الجيل السابق، مثل iPhone 13 و15، فى الهند شحنات قناة مشغل أبل إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مما مكنها من استعادة حصة السوق فى قطاع الأجهزة المتوسطة والاستفادة من الطلب على الاستبدال."

وعلى مستوى العالم، تم شحن 309.9 مليون هاتف خلال الربع الثالث من عام 2024، وهذا يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بـ 294.6 مليون وحدة تم شحنها عالميًا خلال الربع الثالث من العام الماضي.