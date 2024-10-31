شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق مبادرة فرص الذكاء الاصطناعى تستهدف 500 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أكبر مبادرة لها تُعنى بالذكاء الاصطناعي فى المنطقة، تهدف جوجل إلى تزويد 500 ألف شخص خلال أول سنتين بالمهارات الأساسية فى المجال، بمن فيهم طلاب وأكاديميون ومطوّرون ورواد أعمال ومجموعات أقل تمثيلًا، عبر العمل عن كثب مع الجهات المحلية المستفيدة من منح جوجل دوت أورج فى المنطقة.

تعتزم جوجل دوت أورج تقديم إجمالى 15 مليون دولار أمريكى بين هذا العام ونهاية العام 2027.

يشمل الإعلان إطلاق ميزات جديدة لأداة Gemini، باللغة العربية، وهى أداة الذكاء الاصطناعى التوليدى من Google.

أعلنت جوجل اليوم عن المبادرة الأكبر لها فى مجال الذكاء الاصطناعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تهدف من خلالها إلى توفير المهارات الأساسية فى المجال وتمويل الأبحاث ذات الصلة وطرح منتجات مستندة إلى الذكاء الاصطناعى تفيد الجميع.

وبدورها، تعتزم جوجل دوت أورج، الذراع الخيرية لشركة جوجل، تقديم إجمالى 15 مليون دولار أمريكى بين هذا العام ونهاية العام 2027 لضمان استفادة الجميع من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

تشير الأبحاث الأخيرة إلى ضرورة تسريع زيادة الوعى بالتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعى لمساعدة المزيد من الأفراد على المنافسة فى بيئات العمل والاقتصادات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لتقرير Economist Impact، يُقدَّر وصول التأثير الاقتصادى للذكاء الاصطناعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 320 مليار دولار أمريكى بحلول العام 2030.

يأتى إطلاق "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي" فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تماشيًا مع التزام Google المستمر تجاه المنطقة. فبعد أن درّبت ثلاثة ملايين شخص على المهارات الرقمية الأساسية منذ العام 2018، تهدف Google من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى تمكين 500 ألف شخص فى أول سنتين بالمهارات الضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعى والنجاح فى العصر الرقمي.

ستركّز "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي" من جوجل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على بناء المهارات ودعم الأبحاث وتوفير المنتجات ذات الصلة، ودعم البنية التحتيّة اللازمة للتطور التكنولوجي.

بناء المهارات فى مجال الذكاء الاصطناعي: تلتزم جوجل بتقديم الموارد التعليمية والتدريبات لجميع فئات المجتمع، واليوم، تعلن عن برامج وموارد جديدة للمهارات المتعلقة بالأمان الرقمى والذكاء الاصطناعي.



منهج تعليمى جديد باللغة العربية حول الذكاء الاصطناعي: سيتم إطلاق منهج تدريبى جديد باللغة العربية حول الذكاء الاصطناعى ضمن برنامج "مهارات من جوجل" ومنصة Coursera لتزويد الأفراد بالمهارات الأساسية فى المجال، مثل هندسة التلقين.



دعم المجتمعات التى لا تصلها الخدمات: ستقدّم جوجل دوت أورج منحةً إلى Village Capital، إحدى المنظمات العالمية التى تُعنى بدعم الشركات الناشئة المؤثِّرة، بهدف مساعدة المجتمعات التى لا تصلها الخدمات الكافية وتزويدها بالمهارات اللازمة فى مجال الذكاء الاصطناعى، بمن فى ذلك النساء والشباب والمجتمعات الريفية فى كل من الأردن والإمارات العربية المتّحدة والبحرين والسعودية والعراق وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب.

تعزيز آلية تعليم الذكاء الاصطناعى المسؤول: أن برنامج Experience AI، الذى أنشأته مؤسسة Raspberry Pi، وهى منظمة عالميّة تؤسس الأجيال الجديدة على المهارات الحاسوبية، بالتعاون مع Google DeepMind، متوفّر الآن باللغة العربية.

وستقدّم جوجل منحة إلى Raspberry Pi لتدريب المعلّمين والمعلّمات على هذا البرنامج التعليمى كى يتمكّنوا من تزويد الطلاب بين عمر الـ 11 و14 عامًا فى المنطقة بمهارات الأمان فى مجال الذكاء الاصطناعي.

سيتم تقديم التدريب من قِبل مؤسسات محلية عدّة، منها Amideast، بدايةً فى الإمارات والسعودية.

أبحاث وحلول الذكاء الاصطناعي: قدّمت Google أكثر من 400 مليون دولار أمريكى منذ العام 2005 دعمًا للأبحاث الأكاديمية عالميًا. أمّا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستوسّع Google نطاق استثماراتها لتشمل ما يلي:

صندوق دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي: سيدعم الصندوق الجديد باحثين من جامعات محلية فى المنطقة، ممّن يركزون على حلول الذكاء الاصطناعى فى مجالات الرعاية الصحية وتغيّر المناخ والتعليم وغيرها.



الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية: ستقدّم جوجل منحةً إلى startAD، وهى منصة لتسريع الشركات الناشئة تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبى مقرًا لها، بهدف تحديد وتطوير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعى تساعد فى توفير الرعاية الصحية إلى الفئات الضعيفة فى السعودية والإمارات العربية المتّحدة، بمن فيهم كبار السن والشباب الأقل حظًا والأفراد من ذوى الدخل المحدود.



ميزات مستندة إلى الذكاء الاصطناعى باللغة العربية: تمّ إطلاق Gemini، أداة الذكاء الاصطناعى التوليدى من Google، باللغة العربية فى يوليو 2023، مع إمكانية فهمه لأكثر من 16 لهجة عربية عاميّة. وإنّ Google بصدد طرح ميزات جديدة لأداة Gemini باللغة العربية، هي:

وGems على Gemini باللغة العربية: سيتمكّن المستخدمون من إنشاء نسخ احترافية من Gemini مخصّصة لأداء مهام معيّنة، مثل الإرشاد المهنى والتعليمى وتبادل الأفكار وتحرير النصوص والبرمجة، كذلك تتوفّر هذه الميزة لمستخدمى Gemini Advanced فقط.

جيمينى لمن دون 18 عام: هى تجربة مخصّصة للمستخدمين دون الـ 18 عامًا وتتيح لهم ميزات، كالتحقّق من الردود، لمساعدتهم فى إيجاد محتوى على الويب يؤكّد صحة ردود Gemini.

نموذج Imagen3 باللغة العربية: يتيح للمستخدمين توجيه طلباتهم باللغة العربية لإنشاء صور بمختلف الأساليب.



ميزة Gemini Live باللغة العربية: هى تجربة حوارية تتيح للمستخدمين التحدّث مع Gemini على أجهزة Android.



الاستثمار فى البنية التحتية: تؤكّد Google التزامها المستمر بالاستثمار فى البنية التحتية السحابية فى المنطقة لتلبية احتياجات العملاء من خلال مناطق سحابية فى كلّ من السعودية وقطر والكويت.

أعلنت Google Cloud شراكة مؤخرًا مع صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية لتوسعة المنطقة السحابية الحالية فى منطقة الدمّام عبر إطلاق مركز عالمى جديد للذكاء الاصطناعى لدعم الشركاء العالميين.

كما ستتضمن الشراكة دعمًا للأبحاث المتعلقة بالنماذج اللغوية العربية، وستوفّر برامج تدريبية للمهارات الرقمية لتطوير قدرات الكفاءات الشبابية، والاستفادة من فرص النمو والتطور عبر اعتماد الحلول السحابية.

وفى كلمة لها خلال فعالية Google AI Connect، قالت روث بورات، الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار والشؤون المالية فى Alphabet وGoogle: "إن استثمارات Google فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ساهمت فى مساعدة الأفراد والشركات فى اكتساب المهارات، والتمكن من الاستفادة من الفرص الرقمية.

تشير إحدى الدراسات أن بإمكان الذكاء الاصطناعى المساهمة بنحو 320 مليار دولار أمريكى فى الاقتصاد المحلى فى المنطقة مع نهاية عام 2030، ومهمّتنا فى Google تكمن فى دعم الأفراد والمجتمعات والتأكد من استعدادهم لمستقبل التكنولوجيا. مع مبادرة اليوم، نحن نضيف موارد تعليمية جديدة لبرنامج "مهارات من Google" باللغة العربية.

كما أنّنا سعيدون جدًا بدور الجامعات والمنظمات غير الربحية ومهمتهم الأساسية فى إيصال فرص الذكاء الاصطناعى لتكون بمتناول الجميع".

يشير بحث أعدّته وكالة الأبحاث Public First أن منتجات جوجل من ضمنها "بحث جوجل" و"متجر Google Play" و"خرائط Google" و"YouTube" و"إعلانات Google" قد ساهمت بدفع عجلة النشاط الاقتصادى فى كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنحو 12.8 مليار دولار أمريكى خلال عام 2023، ومن المتوقع المساهمة بنحو 14.2 مليار دولار أمريكى فى عام 2024.

وأقيمت فعالية AI Connect فى متحف الاتحاد، بحضور معالى عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد فى دولة الإمارات، وبحضور مئات الممثّلين الحكوميين والمطوّرين وروّاد الأعمال.

وVillage Capital: "نحن متحمسون جدًا لنرى مدى تأثير المبادرة ودعمها للمجتمعات فى المنطقة. من خلال تزويد منظمات دعم الأعمال المحلية بالأدوات والتدريب والإرشاد التى تحتاجها، فإننا بذلك ندفع عجلة الابتكار والفرص الاقتصادية خطوات نحو الأمام. أن مهمة هذه المبادرة تكمن فى إيجاد فرص ومسارات جديدة للمجتمعات التى لا تصلها الخدمات، وتمكينهم من بناء مستقبل واعد بالذكاء الاصطناعي." إلى بيرنز، المديرة التنفيذية فى Village Capital.

وRaspberry Pi: "نحن سعداء بانضمام منظمة أمديست إلى شبكتنا العالمية من الشركاء الداعمين لبرنامج Experience AI، ونتطلع من خلال العمل معًا إلى تزويد المعلمين والمعلمات بالمهارات اللازمة لتعليم الذكاء الاصطناعى بثقة، وبطريقة مناسبة للطلاب.

ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى ضمان حصول الأجيال الجديدة فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أساسيات الذكاء الاصطناعى وكيفية الاستفادة منه فى مختلف نواحى الحياة اليومية." فيليب كوليجان، المدير التنفيذى فى Raspberry Pi.

startAD: "تتوافق رؤيتنا فى startAD تمامًا مع مهمة Google المتمثلة فى الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعى لدعم المجتمعات بنهج إيجابى وفعّال، حيث تبنى دعامة أساسية وقويّة لتتمكّن من رؤية أثر الذكاء الاصطناعى طويل المدى على المجتمعات، ولا سيّما فى مجالات هامّة مثل الصحة، والاستدامة، والتمكين الاقتصادي. تمثّل هذه المبادرة خطوة مفصليّة فى مسار يؤمن بتأثير الذكاء الاصطناعى ليس فقط من خلال تحقيق التطور التقنى، ولكن من أجل تحقيق مستقبل زاهر للجميع".