شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا تطبيق التوقيت الشتوى بمصر.. يوفر الطاقة ويدعم استهلاك الإضاءة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مصر فى تفعيل التوقيت الشتوي اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، وبذلك تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات النهار، والبعض ما يطرح تساؤلات حول تفعيل التوقيت الشتوى ولماذا تحرص الحكومة على إقراره فى موعده المحدد.

هناك مزايا عديدة من تفعيل التوقيت الشتوي لعل أبرزها مايلي:

1.هذا التغيير يؤثر على أوقات الشروق والغروب؛ فتشرق الشمس مبكرًا، مما يوفر إضاءة صباحية أفضل، لكن الظلام يحلّ فى وقت أبكر مساءً.

2. توفير الطاقة، مع اعتماد التوقيت الشتوي، يتم استخدام المزيد من ضوء النهار فى الصباح، ما يقلل الحاجة لاستخدام الإضاءة الاصطناعية، خصوصًا خلال ساعات الصباح الباكر.

3. تحسين جودة النوم، يساعدك التوقيت الشتوى على الحصول على عدد ساعات نوم أفضل الناس لأنه يتماشى مع الساعة البيولوجية الطبيعية، مما ينعكس على الصحة العامة والنفسية.

4.زيادة مستويات الإضاءة الطبيعية فى الصباح تؤثر على تحسين السلامة.

5.يساعد ضوء النهار الطبيعى فى دعم الإنتاجية وخفض الشعور بالكسل وخفض الشعور بانعدام الرغبة فى العمل.