شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عدد مستخدمى Meta AI إلى أكثر من 500 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

قال مارك زوكربيرج إن Meta AI كانت "على الطريق الصحيح" لتصبح مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخدامًا في العالم، وقد اجتازت الشركة الآن علامة فارقة مهمة نحو هذا الهدف، حيث تجاوزت Meta AI علامة 500 مليون مستخدم، حسبما كشف زوكربيرج خلال آخر مكالمة أرباح للشركة.

وتأتي علامة النصف مليار مستخدم بعد عام واحد فقط من إطلاق الشبكة الاجتماعية لأول مرة لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها في الخريف الماضي ، وقال زوكربيرج إن الشركة لا تزال تتوقع أن تصبح المساعد “الأكثر استخدامًا” بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من أنه لم يحدد أبدًا كيفية قياس الشركة لهذا المقياس.

ويعتبر مساعد Meta ليس أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تعزز أعمال الشركة، وقال زوكربيرج إن تحسينات الذكاء الاصطناعي في خلاصاته وتوصيات الفيديو أدت إلى زيادة بنسبة 8% في الوقت الذي يقضيه على فيسبوك وزيادة بنسبة 5 % على إنستجرام هذا العام.

وأضاف أن المعلنين يستفيدون أيضًا من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، حيث تم إنشاء أكثر من 15 مليون إعلان باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشهر الماضي وحده ، وقال زوكربيرج: "نعتقد أن هناك الكثير من الاتجاه الصعودي هنا".

وبعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، يستمر تطبيق Meta’s Threads أيضًا في الارتفاع ، وتضم الخدمة الآن "ما يقرب من 275 مليون" مستخدم شهريًا، وفقًا لزوكربيرج ، وقال زوكربيرج: "إنها تنمو بأكثر من مليون تسجيل يوميًا"، مضيفًا أن "المشاركة تنمو أيضًا.