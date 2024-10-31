شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعثر على كوكب حرارته تتجاوز حرارة الشمس يبعد عن الأرض 4000 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت وكالة ناسا، على كوكب غريب صخري حارق، لدرجة أنها وصفته بأنه يقطن في دائرة من الجحيم، حيث تبلغ درجة حرارته 6800 درجة مئوية يسمى Kepler-70b (أو KOI-55b)، وهو يبعد عن الأرض بحوالي 4000 سنة ضوئية.





الكوكب الأكثر حرارة من الشمس

ويُوصَف هذا الكوكب بأنه كوكب "أرضي" ، له بنية مشابهة لبنية الأرض، كما يدور الكوكب حول النجم كيبلر-70 في كوكبة الدجاجة، ويعد هذا النجم خافت للغاية بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لكن يمكن رصده باستخدام تلسكوب.

وتقول ناسا إنه أحد أكثر الكواكب سخونة التي تم اكتشافها، فقد حذرت من أن الكوكب قد يتبخر، وينتهى في القريب العاجل، حيث يعتقد العلماء أن الكوكب بدأ كعملاق غازي دار حول نفسه باتجاه النجم كبلر-70، ثم تحول النجم إلى عملاق أحمر، الأمر الذي أدى إلى تبخر معظمه، باستثناء النواة الصلبة.

وتشير "ناسا"، إلى أن الكوكب عبارة عن عالم صخري ، تبلغ حراراته أكثر من حرارة الشمس، لافتة إلى أنه بداية العثور على هذا الكوكب لأول مرة كانت في عام 2011 ، ومنذ ذلك الحين تم تصنيفه من قبل وكالة ناسا على أنه عالم "مرعب".

وقد تم رصده بسبب انعكاس ضوء النجوم الناجم عن الكوكب، حيث يتواجد على مسافة 4015 سنة ضوئية من الأرض، لذا سيستغرق الوصول إليه قدرًا هائلاً من الوقت.