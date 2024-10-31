شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستتغير ساعة هاتفك اليوم للتوقيت الشتوى.. هل تتغير تلقائيا أم تغيرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

حان الوقت لتغيير ساعتك إلى التوقيت الشتوى مساء اليوم فى الساعة 12 مساءا والتى يتم ضبط التوقيت بأقل 60 دقيقة لتعود إلى 11 مساء مرة أخرى، وتغير بعض الدول توقيتها وفقًا للموسم، وحان وقت التوقيت الشتوى فالكثير من الدول ستبدأ تطبيقه ومنها مصر، وهنا نطرح سؤالًا مهمًا: هل سيتغير هاتفك تلقائيًا حسب التوقيت الشتوى.

إنه سؤال ينطبق بغض النظر عن الهاتف الذي لديك سواء كنت تملك هاتف ايفون أو أي هاتف ذكي آخر ، فمن المهم أن تعرف ما إذا كنت بحاجة إلى تغييره للمرة الجديدة أم لا.

فى الماضي، عندما لم يكن لدينا أجهزة ذكية للقيام بالعمل نيابة عنا، كان علينا أن نتذكر تغيير الساعات بأنفسنا أو اكتشاف الطريق الصعب، بالطبع مع ساعات الحائط وساعات الفرن وبعض ساعات السيارات غير المتصلة بالإنترنت، لا يزال يتعين عليك القيام بهذا العمل.

ويتم ضبط معظم ساعات الهاتف الذكي تلقائيًا إذا كان برنامجك محدثًا، وإذا كنت قد استعملت الإعدادات مسبقًا وقمت بتغيير الإعدادات الافتراضية للتاريخ أو الوقت ، فقد تضطر إلى تحديث ساعتك بنفسك للتأكد من أنها جاهزة للتوقيت الشتوى .

كيفية تحديث iPhone الخاص بك للتوقيت الشتوى

أولاً ، لنلقِ نظرة على كيفية تحديث التوقيت الشتوى على iPhone، إذا كان لديك جهاز iPhone ، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات ، وحدد عام ، ثم التاريخ والوقت ، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا .

وبمجرد الانتهاء من ذلك ، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الشتوى ولا يلزمك أي عمل إضافي

كيفية تحديث هاتف Android الخاص بك للتوقيت الشتوى

عملية Android هي نفسها في الغالب ، على الرغم من أنها تتبع عملية مختلفة قليلاً، وعلى هاتف Android انتقل إلى الإعدادات ، والنظام ، والتاريخ والوقت ، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا .

نصائح هاتفية أخرى خاصة بالتوقيت الشتوى

على الرغم من أن الخطوات المذكورة أعلاه يجب أن تكون كل ما تحتاج إلى القلق بشأنه ، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتتأكد بشكل أكبر من تغيير هاتفك في الوقت المناسب للتوقيت الشتوى.

إذا لم تقم بتحديث هاتفك منذ فترة، فمن الجدير التحقق للتأكد من أنه يعمل بأحدث البرامج المتاحة فعلى جهاز iPhone افتح تطبيق "الإعدادات "، واضغط على "عام" ، ثم "تحديث البرنامج"، وإذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، وقم بالتمرير لأسفل الصفحة، ثم اضغط فوق تحديث البرنامج أو تحديث النظام ستكون الصياغة مختلفة قليلاً حسب هاتف Android الذي لديك.

ويجب ألا تؤثر البرامج القديمة على تغيير هاتفك تلقائيًا في التوقيت الشتوى ، ولكن بالتأكيد لن يضر تثبيت تحديث إذا كان متاحًا.

وإذا كان لديك أي منبهات تم ضبطها على هاتفك ، فسيتم أيضًا تحديثها تلقائيًا إلى التوقيت الشتوى الجديد دون الحاجة إلى أي عمل إضافي منك