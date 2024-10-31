شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التوقيت الشتوى النهارده.. طريقة تغيير ساعة موبايلك بشكل يدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم بعد منتصف ليل الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفى، حيث يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى وهو اليوم الخميس 31 أكتوبر.



ومع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، قد يتفاجأ بعض مستخدمي الهواتف الذكية بأن أجهزتهم لم تغير الساعة تلقائيًا، لذلك فإذا كانت الساعة لم تتغير بعد، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط هاتفك على التوقيت الشتوي بسهولة.

1. التأكد من إعدادات التوقيت التلقائي

معظم الهواتف تأتي بخاصية "الوقت التلقائي"، التي تقوم بتحديث الساعة تلقائيًا حسب التغيرات الموسمية، ولتفعيلها:

على هواتف أندرويد: افتح الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت، ثم تأكد من تفعيل التاريخ والوقت التلقائي.

على هواتف آيفون: افتح الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم فعّل خيار الضبط التلقائي.

2. ضبط المنطقة الزمنية على الموقع المحلي

في بعض الحالات، قد يكون الهاتف مضبوطًا على منطقة زمنية مختلفة، مما يعيق التحديث التلقائي، لتفادي ذلك:

على هواتف أندرويد: اذهب إلى التاريخ والوقت ثم اختر المنطقة الزمنية، وحدد منطقتك المحلية.

على آيفون: في التاريخ والوقت، اختر المنطقة الزمنية، وحدد موقعك المحلي.

3. التحديث اليدوي للساعة

إذا لم ينجح الضبط التلقائي، يمكنك تحديث الساعة يدويًا:

على أندرويد: أوقف "التوقيت التلقائي" ثم قم بتعيين الساعة يدويًا لتتناسب مع التوقيت الشتوي.

على آيفون: أوقف الضبط التلقائي واضبط الساعة على التوقيت المناسب.

4. تحديث نظام التشغيل

في بعض الأحيان، يتطلب تحديث الوقت بشكل صحيح تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل، تأكد من تحديث هاتفك لأحدث إصدار، حيث تعمل التحديثات غالبًا على تحسين دقة التوقيت.

5. التأكد من ضبط التطبيقات الحساسة للوقت

بعض التطبيقات قد لا تتزامن مع التغيير الزمني بشكل مباشر، بعد ضبط الوقت، تأكد من تحديث التطبيقات التي تعتمد على التوقيت مثل التنبيهات والمواعيد.

اتباع هذه الخطوات يساعدك في ضبط الهاتف على التوقيت الشتوي بسهولة.