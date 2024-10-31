شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى الصورة حلوة .. طريقة التقاط أفضل الصور باستخدام موبايلك الايفون والان مع تفاصيل الخبر

عادةً ما تكون أجهزة آيفون هي الأكثر تفضيلاً عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور أو تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة، كما أن كاميرات آيفون 16 برو الجديدة مجهزة جيدًا للتعامل مع التصويرالفوتوجرافي الخفيف وتبسيط الأدوات لك.

الجزء الجيد هو أنه لا يوجد منحنى تعليمي كبير مرتبط بتصوير محتوى عالي الجودة، بل هي الأساسيات التي يميل معظم الناس إلى تجاهلها، إليك كيفية التقاط أفضل الصور باستخدام كاميرا آيفون.

التقاط اللحظة

يحتوي آيفون 16 برو الجديد على نظام كاميرا محسّن لا يوفر أي تأخير في الغالق، والذي يستخدم مستشعر 48 ميجابكسل الجديد مع تقريب 5X وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل ليمنحك إعدادًا قويًا ومتعدد الاستخدامات بين يديك، تسمح لك إضافة أنماط الصور بتجربة نغمات العناصر المرئية وتغييرها حتى بعد النقر على الصور.

ولا تنتهي المتعة عند الصور، فدعم الفيديو الجديد بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية يمنحك اللقطة البطيئة المثالية لإضاءة ضياء أو حتى التقاط الابتسامة على وجه أحبائك، كذلك يمكن أيضًا أن تصبح هذه الأصوات واضحة باستخدام ميزة مزيج الصوت حتى لا تفوتك هذه اللحظات وتحتفظ بها لسنوات.

كن مبدعًا وسينمائيًا

تبدو اللقطات السينمائية مثيرة للإعجاب عندما تقوم بذلك بالطريقة الصحيحة وتكون أجهزة آيفون مجهزة جيدًا للتعامل مع مثل هذه التحديات، يمكنك أيضًا الحصول على زر التحكم في الكاميرا في سلسلة آيفون 16 الجديدة مما يجعل التقاط الصور في أي ظروف أسهل، تكون هذه الأوضاع مفيدة عندما تلتقط شمعة وتريد التركيز عليها، باستخدام أدوات الفيديو، يمكنك إنشاء تأثير سينمائي عن طريق تحويل التركيز إلى الخلفية.

لنقل هذه اللقطة إلى المستوى التالي، قم بتحريك الكاميرا من موضوع إلى آخر أثناء النقر على الشاشة لتحويل التركيز، كذلك على المصور امساك الهاتف بثبات أو استخدم محورًا لتحقيق الاستقرار، مما يضمن أن الكاميرا تتبع الأهداف بسلاسة.