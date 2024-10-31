شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنافس ميتا محركات بحث جوجل وبينج؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

تخطط منصة ميتا للعمل على محرك بحث قائم على الذكاء الاصطناعي، حيث تتطلع إلى تقليل الاعتماد على شركة جوجل التابعة لألفابت وبينج التابعة لشركة مايكروسوفت، حيث يشهد قطاع محركات بحث الذكاء الاصطناعي سخونة مع تنافس OpenAI، صانع ChatGPT، وجوجل، ومايكروسوفت على الهيمنة في السوق سريع التطور.

سيوفر زاحف الويب الخاص بشركة ميتا إجابات محادثة للمستخدمين حول الأحداث الجارية على Meta AI، وهو برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة على واتساب وفيسبوك وإنستجرام، وفقًا للتقرير الذي نقل عن شخص مشارك في الإستراتيجية.

ويعتمد مالك فيسبوك حاليًا على محركات البحث Google وBing لتزويد المستخدمين بإجابات حول الأخبار والأسهم والرياضة.

تعمل جوجل بقوة على دمج أحدث وأقوى نموذج للذكاء الاصطناعي، Gemini، في المنتجات الأساسية مثل البحث، بهدف تقديم تجارب بحث أكثر تحديثا.

كما تعتمد OpenAI على أكبر مستثمريها مايكروسوفت، للوصول إلى الويب للإجابة على الاستفسارات الموضعية، باستخدام محرك البحث بينج الخاص بها.

ومع ذلك، أثار استخراج بيانات الويب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث مخاوف بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر والتعويض العادل لمنشئي المحتوى.

وقالت ميتا الأسبوع الماضي إن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها سيستخدم محتوى مؤسسة رويترز للإجابة على أسئلة المستخدم في الوقت الفعلي حول الأخبار والأحداث الجارية.