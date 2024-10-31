شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التوقيت الشتوى.. هل سيغير هاتفك الساعة من 12 لـ 11 مساء اليوم تلقائيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطبق التوقيت الشتوي في مصر مساء اليوم ، حيث يبدأبعد منتصف ليل الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفى، حيث يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى وهو الخميس 31 أكتوبر.

تتغير الساعة من 12 بليل لـ 11 مساء، وهذا الأمر الخاص بتغيير الساعات يتم تطبيقه في دول العالم المختلفة حسب التوقيت المتبع لكل دولة، ولكن السؤال هو هل سيتم تحديث هاتفك تلقائيًا عندما تتغير الساعة؟

وفقا للعديد من التقارير، فإن معظم الأجهزة الرقمية ستقوم تلقائيًا بتحديث الوقت الذي تتغير فيه الساعات، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون والراديو.

ويجب أن ينطبق إلى حد كبير على أي إصدار حديث، سواء كان Apple أو Android أو أي طراز آخر، ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن منبهك في الساعة 7 صباحًا سينطلق في الساعة 7 صباحًا، فقد يكون من الحكمة التحقق من إعدادات هاتفك.

يمكنك تأكيد ما إذا كان لديك خيارات "التاريخ والوقت" على "ضبط تلقائي"، حتى إذا كان هاتفك مغلقًا وقت التغيير، فيجب تحديثه بمجرد تشغيله.

وإذا كان لديك هاتف ذو إصدار قديم، فقد تحتاج إلى تحديث الوقت يدويًا من إعدادات الوقت.