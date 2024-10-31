شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من Iron Man إلى المتصفح: كيف يسهم Project Jarvis في تطوير تجربة المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

أحد أحدث الاتجاهات فى مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي هو وكلاء الذكاء الاصطناعى، وقد تقوم جوجل بإعداد وكيلها الخاص ليكون ميزة لنموذج اللغة الكبير Gemini (LLM) القادم.

ويُعد التطوير الذي يُسمى Project Jarvis، عبارة عن وكيل ذكاء اصطناعي قائم على متصفح Google Chrome والذي سيكون قادرًا على تنفيذ المهام الشائعة بعد إعطائه استعلامًا أو أمرًا قصيرًا باستقلالية أكبر من ذي قبل.

ووفقًا لما ذكره موقع The Information، فإن إدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحديث Chrome القادم من المحتمل أن يكون أكبر إصلاح منذ إطلاق المتصفح في عام 2008 .

وقد أثبتت جوجل بالفعل كيف يمكن أن يكون جيميني رفيقًا للتسوق أو مخططًا للرحلات من خلال طراز جيميني 1.5 برو الحالي، والذي يعمل على تشغيل روبوت الدردشة جيميني أدفانسد ، وفي نموذج مستقبلي سيكون مشروع جارفيس قادرًا على استكمال الدائرة من خلال معالجة مهام مختلفة مثل زيارة مواقع الويب وملء النماذج وإجراء المدفوعات لاستكمال الاستعلام الذي يقدمه المستخدم.

على سبيل المثال، سيكون طراز Gemini 1.5 Pro قادرًا على تنفيذ الاستعلام "خطط لي لقضاء إجازة في ديسمبر بميزانية 2000 دولار أمريكي"؛ ومن المرجح أن يتمكن Project Jarvis من تنفيذ الاستعلام "خطط لي لقضاء إجازة في ديسمبر بميزانية 2000 دولار أمريكي، وكذلك عندما تطلب وتقول احجز الرحلات الجوية والفندق وأرسل التفاصيل إلى بريدي الإلكتروني"، كما ذكر Tom's Guide .

جارفيس ، أو "مجرد نظام ذكي للغاية" هو إشارة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الذي لعبه توني ستارك في فيلم Iron Man ، وفي حين أن الاسم الرسمي لا يزال غير معروف حاليًا، فإن الاسم الرمزي مناسب حيث تضيف جوجل قدرات إلى نموذجها.

شاركت جوجل تفاصيل حول وكلاء الذكاء الاصطناعي منذ شهر مايو في مؤتمر Google I/O للمطورين ، حيث أشارت إلى أن التكنولوجيا ستساعد في معالجة محتوى الكلام والفيديو وتمكين أوقات استجابة أسرع في المحادثات.

وكما ذكرنا، قد يكون مشروع جارفيس من بين الميزات التي يتضمنها برنامج ماجستير الحقوق القادم من جوجل، والذي يشاع أنه برنامج جيميني 2.0. وقد يتم الإعلان عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في أوائل ديسمبر، ولكن لا توجد أي أنباء عن مدى انتشاره، حسبما ذكرت صحيفة The Information.