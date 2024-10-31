شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل هاتفك الأندرويد إلى كاميرا ويب رائعة بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

ما يميز ميزة Android 14 الجديدة حقًا هو مدى جودة تنفيذها من قِبل جوجل، أو لنقلها بشكل أكثر دقة مدى سهولة تنفيذها، وكل ما عليك فعله هو العثور على كابل وتغيير سلوك اتصال USB من ظل الإشعارات، وستكون جاهزًا للاستخدام ببضع ضغطات.

لا توجد حيل معقدة هنا، كما أن واجهة المستخدم بالكامل واضحة إلى حد ما ، والشرط الأساسي الوحيد هو أن يعمل هاتفك الذكى بنظام Android 14.

الخطوة 1: قم بتوصيل هاتفك الذي يعمل بنظام Android 14 أو Android 15 بالكمبيوتر عبر كابل USB.

الخطوة 2: بمجرد توصيل هاتفك، يظهر إشعار بجهة اتصال USB في الأعلى بشكل افتراضي، يتم ضبطها على وضع الشحن.

الخطوة 3: حدد الإشعار لتوسيعه وافتح صفحة تفضيلات USB ،تحت العنوان بعنوان استخدام USB لـ ، ستجد خيارًا جديدًا يسمى كاميرا الويب .

الخطوة 4: بمجرد تحديد كاميرا الويب ، يظهر تنبيه جديد بعنوان الجهاز ككاميرا ويب في مركز الإشعارات.

الخطوة 5: يؤدي الضغط على الإشعار إلى فتح عرض شاشة كاملة حيث يمكنك رؤية ما تلتقطه كاميرا هاتفك من أي من الجانبين ، سيتم توجيه نفس العرض إلى الكمبيوتر الشخصي، حيث يتم ربطك بمكالمة فيديو.

الخطوة 6: إذا كان لديك حامل أو جهاز ربط مناسب، فيمكنك تثبيت الهاتف واستخدام الكاميرات الخلفية الأكثر قوة لتحسين الوضوح البصري.