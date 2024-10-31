شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنشئ 25% من التعليمات البرمجية الجديدة لديها بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة جوجل على بناء مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم الذكاء الاصطناعي كثيرًا كجزء من بناء هذه المنتجات، حيث قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي في مكالمة أرباح الربع الثالث من عام 2024 للشركة: "أكثر من ربع جميع التعليمات البرمجية الجديدة في جوجل يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ثم تتم مراجعتها وقبولها من قبل المهندسين ، إنه إنجاز كبير يشير إلى مدى أهمية الذكاء الاصطناعي للشركة.

كما يساعد الذكاء الاصطناعي شركة جوجل في جني الأموال ، وأعلنت شركة ألفابت عن إيرادات بلغت 88.3 مليار دولار أمريكي للربع ، مع إيرادات خدمات جوجل (التي تشمل البحث) التي بلغت 76.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 13% على أساس سنوي، وإيرادات جوجل كلاود (التي تشمل منتجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للشركات الأخرى) التي بلغت 11.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 35% على أساس سنوي.

كما كانت الدخول التشغيلية قوية أيضًا، حيث بلغت خدمات Google 30.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 23.9 مليار دولار في العام الماضي، وبلغت Google Cloud 1.95 مليار دولار، ارتفاعًا كبيرًا من 270 مليون دولار في العام الماضي.

وتشير النتائج إلى أنه في حين يشعر الكثير من الناس أن Google ليست موثوقة كما كانت من قبل، إلا أن الشركة تواصل تشغيل أعمال قوية للغاية ، ويعد الذكاء الاصطناعي محورًا كبيرًا في جميع أنحاء Google، مع إصدار ميزات مثل روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي التي تعمل بنظام Gemini (تسمى "Gems")، وتدوين الملاحظات التلقائية بالذكاء الاصطناعي في Google Meet ، ومجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لمساعدة منشئي المحتوى على YouTube .

كما كانت مجموعة Pixel 9 من الهواتف الذكية التي حصلت على تقييمات جيدة من Google مليئة بأدوات الذكاء الاصطناعي .

ويقول الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي في بيان: "في مجال البحث، تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لدينا على توسيع نطاق ما يمكن للأشخاص البحث عنه وكيفية البحث عنه.

وفي السحابة، تساعد حلول الذكاء الاصطناعي لدينا في دفع تبني المنتج بشكل أعمق مع العملاء الحاليين، وجذب عملاء جدد والفوز بصفقات أكبر. وتجاوز إجمالي إيرادات الإعلانات والاشتراكات في YouTube 50 مليار دولار على مدار الأرباع الأربعة الماضية لأول مرة".

ولكن جوجل تواجه طريقاً صعباً في المستقبل، بعد الحكم الصادر في أغسطس بأن الشركة محتكرة في أسواق البحث والإعلان، والواقع أن هذه القضية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية، تمر الآن بمرحلة العلاج، ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تهدأ الأمور، فإن تفكيك جوجل أصبح مطروحاً على الطاولة .