شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD تؤكد إطلاق الجيل القادم من كروت الشاشة RDNA 4 مطلع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مكالمة أرباح الربع الثالث من عام 2024 لشركة AMD اليوم شائعة جديدة ساخنة حول وحدات معالجة الرسومات على وجه التحديد، إطلاق أجزاء RDNA 4 من الجيل التالي من AMD في أوائل العام المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو: "نحن في طريقنا لإطلاق أول وحدات معالجة رسومات RDNA4 في أوائل عام 2025"، وأكدت الشركة لموقع PCWorld أنها المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الخطط علنًا.

وقال سو في المكالمة: "بالإضافة إلى الزيادة القوية في أداء الألعاب، توفر RDNA 4 أداءً أعلى بكثير في تتبع الأشعة وتضيف قدرات ذكاء اصطناعي جديدة".

قد يساعد تأكيد AMD على هذه الرقائق في إضفاء مصداقية على التسريبات الأخرى أيضًا ، في وقت سابق من اليوم، أشيع من أحد مسربي Chiphell أن AMD ستعلن عن رسومات RDNA 4 الخاصة بها في معرض CES 2025 في يناير، إلى جانب أجزاء الكمبيوتر المحمول للألعاب Strix Halo وFire Range المسربة ، ورقائق الألعاب المحمولة Ryzen Z2 المؤكدة ، والمزيد.

وتتوقع AMD أن تستمر إيرادات الألعاب في الانخفاض هذا الربع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقدم أجهزة PlayStation 5 و Xbox Series في العمر، وهي ليست بالضبط التركيز الأساسي للشركة هذه الأيام على أي حال .

وفي مكالمة اليوم، أشارت Su إلى أن الألعاب تمثل 2٪ فقط من إيرادات الشركة، بينما يمثل مركز البيانات الآن أكثر من نصف أعمال الشركة ، وتقول إنه بعد قضاء 10 سنوات في تحويل AMD، فإن مهمتها التالية هي "جعل AMD رائدة الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية".

كانت الشركة قد كشفت سابقًا عن أنها تدير ظهرها لوحدات معالجة الرسومات الرائدة لملاحقة الذكاء الاصطناعي أولاً ، لذلك لا يجب أن تتوقع أن تتنافس أجزاء RDNA 4 الاستهلاكية الجديدة مع أفضل وحدات معالجة الرسومات وأغلاها سعرًا من Nvidia.