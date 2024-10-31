شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا "بيرسيفيرانس" تلتقط منظرًا مذهلًا لحفرة المريخ الكبيرة من منحدر والان مع تفاصيل الخبر

أخذت مركبة برسيفيرانس التابعة لوكالة ناسا استراحة من رحلتها الاستكشافية إلى المريخ مؤخرًا لمسح الأراضي التي كانت تجوبها قديمًا.

هبطت مركبة برسيفيرانس بحجم السيارة على أرضية فوهة جيزرو التي يبلغ عرضها 28 ميلاً (45 كيلومترًا) في فبراير 2021 للبحث عن علامات على وجود حياة سابقة على المريخ وجمع العشرات من العينات لإعادتها إلى الأرض في المستقبل.

لقد أنهت مركبة بيرسيفيرانس عملها في مسطحات جيزيرو وهي الآن تتسلق الحافة الغربية للفوهة، في طريقها لاستكشاف المناظر الطبيعية الجديدة والمتفرقة على سطح المريخ .

ومع ذلك، في أواخر الشهر الماضي، توقفت المركبة لتستمتع بالمنظر الرائع لجيزيرو ولتشارك هذا المنظر مع مشغليها على الأرض.

وقام أعضاء فريق المهمة بربط 44 صورة التقطتها مركبة بيرسيفيرانس في 27 سبتمبر، مما أدى إلى إنشاء فسيفساء تضم العديد من المعالم التي استكشفها المتجول.

وبدأت المثابرة التسلق في منتصف أغسطس، والتقطت هذه الصور المميزة عندما كانت في منتصف الطريق تقريبًا على الحافة الغربية، بالقرب من مكان يطلق عليه فريق المهمة اسم "Faraway Rock".

ومع ذلك، من غير المتوقع أن تصل المركبة إلى قمة الحافة حتى أوائل ديسمبر لأن المهمة صعبة للغاية.

وقال مسؤولو ناسا إن التلال التي أشار إليها ويلش يبلغ انحدارها حوالي 20 درجة ، كما أنها زلقة وتتميز بالرمال السائبة والغبار فوق القشرة الهشة.