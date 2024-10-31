شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة جديدة من Gemini على هواتف أندرويد قريبا .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل خدمة " Gemini" للذكاء الاصطناعي من جوجل الآن على اختصار يتيح لك الدخول بسرعة إلى شاشة مقسمة للقيام بمهام متعددة على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي التي تعمل بنظام Android.

ميزة جديدة من Gemini على هواتف اندرويد تصدر قريبًا

وقد تم تقديم هذه الميزة في وقت سابق إلى أحدث الهواتف الصينية القابلة للطي، وهي الآن تشق طريقها إلى الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية من الشركات المصنعة الأخرى التي تعمل بنظام Android.

ويضيف تراكب Gemini شريط مقبض مركزيًا على الحافة العلوية من شاشتك، و يمكنك بعد ذلك سحب هذا البرنامج وجعل برنامج الدردشة جنبًا إلى جنب مع أي تطبيق تستخدمه، كما يمكن وضع برنامج الدردشة الآلي على يسار أو يمين أو أعلى أو أسفل الشاشة.

تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كنت في منتصف مشاهدة مقطع فيديو أو قراءة شيء ما وتحتاج إلى بعض المعلومات السريعة من برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ما الهواتف التى تستفيد من تلك الميزة؟

في الوقت الحالي، تم رصد اختصار الشاشة المقسمة على جهاز Pixel Tablet، بالإضافة إلى Pixel Fold، ومع ذلك، فهي لا تظهر على هواتف Android حتى الآن، لذلك يشير هذا إلى أن الميزة قد تكون مخصصة للأجهزة ذات الشاشات الأكبر مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

حصلت Gemini على الكثير من التحديثات المفيدة مؤخرًا لتلبية متطلبات الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لسهولة الوصول إليها والتفاعل مع برنامج الدردشة الآلي.

و تعمل جوجل أيضًا على العديد من الميزات لروبوت الدردشة في المستقبل، بما في ذلك القدرة المفيدة للغاية لروبوت الدردشة على الرد على المكالمات من شاشة القفل .