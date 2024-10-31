شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف للمستخدمين عن الصور التى تم تحريرها بواسطة الـ AI .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على جلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى معظم منتجاتها، حتى أنها تسمح لك بإنشاء صور مرئية باستخدام هذه التكنولوجيا ولكن قريبًا، ستقدم الشركة إخلاء مسؤولية أكثر وضوحًا عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور أو تحريرها.

ستظهر علامة الذكاء الاصطناعي على صور جوجل والتي تعد جزءًا من جهود الشفافية التي تبذلها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي وتساعد الأشخاص على التمييز بين ما هو حقيقي وما تم تحريره بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تعد هذه التغييرات حيوية نظرًا لأن جوجل لديها عدد كبير من أدوات التحرير المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمتوفرة على أجهزة بكسل وهواتف أندرويد الأخرى.

تسميات الذكاء الاصطناعي: الحاجة للساعة

جوجل هي أحدث شركة تقنية تمتثل لمبادئ الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن الشفافية ومشاركة التفاصيل الحيوية حول أي محتوى تم التلاعب به، حيث يتم استخدام صور جوجل من قبل المليارات، حتى مستخدمي آيفون، وأدوات الذكاء الاصطناعي موجودة لمساعدة الأشخاص، ولكن يمكن إساءة استخدامها بسهولة أيضًا.

وتقول الشركة إن التفاصيل التي تم تحريرها بواسطة الذكاء الاصطناعي ستكون مرئية بوضوح وكل ما عليك فعله هو التمرير لأعلى على الشاشة للحصول على معلومات مثل اسم الصورة والموقع ومستشعر الكاميرا المستخدم وتفاصيل الذكاء الاصطناعي إذا تم استخدامها.



على سبيل المثال، إذا قمت بتحرير صورة باستخدام ميزة Magic Editor، فسوف تذكرها جوجل في الملصق، مما يسمح للأشخاص بمعرفة الصورة الأصلية والتي تم تحريرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

كذلك تقدم شركة ميتا هذه التصنيفات لمنصاتها مثل إنستجرام، وقد بدأت في عرضها للمستخدمين، ستكون هذه التفاصيل حاسمة، ليس فقط بالنسبة لهذه الشركات التي تتبنى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ولكن أيضًا للتأكد من أن الأشخاص لا يقعون فريسة للتزييف العميق المحتمل والمحتويات الأخرى التي تم التلاعب بها على الإنترنت.