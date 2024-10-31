شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 يصل خلال عام.. انطلاق المرحلة الأولى من تنصيعه واختباره بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة آبل، عملية التصنيع المبكرة لطراز iPhone 17 الأساسي، التي ستتم في الهند، فمن المقرر طرحه خلال العام القادم، ليحظى على ترقيات أعلى من نظيره السابق.

وأكد تقرير أن شركة ابل تستخدم مصنعًا في الهند لأعمال التصنيع المبكرة لطراز iPhone، فعادة ما تتم المرحلة الأولى من عملية التطوير بين مايو وأكتوبر، و خلال هذه المرحلة، تكتشف الشركة كيفية تحويل النموذج الأولي المصمم في موقع كوبرتينو إلى منتج ملموس يمكن إنتاجه على نطاق واسع.

الهند تسحب البساط من الصين في صناعة هواتف الأيفون

و كانت شركة آبل تثق بالصين فقط خلال هذه المرحلة، لكن منذ فترة بدأت الشركة تقوم بإنتاج أجهزة iPhone في الهند، حتى أنها بدأت في تصنيع نماذج Pro في البلاد هذا العام، وهذه علامة أخرى على أن شركة آبل حريصة على تقليل اعتمادها على الصين بسبب العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وتحظة الهند بثقة شركة آبل، فيما يتعلق باستخدام الموارد في دورة تطوير المنتج، حيث يُعرف هذا الجزء باسم مقدمة الإنتاج الجديد أو NPI، ويتضمن تعديل التصميم والمواد واختبار أنواع مختلفة من المعدات وعمليات الإنتاج لتمهيد الطريق للإنتاج الضخم.

وستواصل شركة ابل القيام بأعمال التصنيع المبكرة لطرز أخرى غير متغيرات iPhone 17 القياسية في الصين، فقد تقرر الشركة إجراء اختبارات مبكرة لطرز أخرى أيضًا في الهند في السنوات القادمة.

بشكل منفصل، يقول تقرير بلومبرج أن صادرات أجهزة iPhone المصنوعة في الهند قفزت بمقدار الثلث في الأشهر الستة حتى سبتمبر.