شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستأنف رحلات الفضاء على متن المحطة الدولية بـ2025 بعد تسرب فى البدلة والان مع تفاصيل الخبر

تخطط وكالة ناسا لاستئناف عمليات السير فى الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية فى عام 2025 بعد أن تسببت بدلة الفضاء المتسربة فى تعليق هذه الأنشطة فى يونيو.

وقال بيل سبيتش، مدير العمليات والتكامل فى برنامج محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة ناسا، عن عمليات السير فى الفضاء خلال مؤتمر صحفى، بعد انتهاء مهمة Crew-8 التابعة لشركة SpaceX إلى المجمع المدارى: "نحن نخطط لمجموعتنا التالية فى أوائل العام المقبل".

وأضاف أنه تم استبدال الختم والحبل السرى الذى يربط بدلة الفضاء بمحطة الفضاء الدولية، وتمت إعادة ضغط البدلة المتضررة بنجاح، وقال سبيتش: "المسألة تتعلق فقط بمتى يكون التوقيت مناسبًا"، مشيرًا إلى أن عمليات السير فى الفضاء يتم جدولتها بين وصول المركبات الفضائية ومغادرتها، فضلًا عن أنشطة البحث التى يقوم بها رواد الفضاء.

علقت وكالة ناسا جميع رحلات السير فى الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية ببدلة الفضاء الخاصة بها إلى أجل غير مسمى بعد أن تعرضت رائدة الفضاء التابعة للوكالة تريسى دايسون لتسرب سائل تبريد قصير فى 24 يونيو قبل مغادرة فتحة محطة الفضاء. (روسيا، الشريك الآخر فى محطة الفضاء، تستخدم مجموعة مستقلة من بدلات الفضاء المعروفة باسم أورلان).



فتح دايسون ورائد الفضاء التابع لوكالة ناسا مايك بارات الباب أمام ما كان من المتوقع أن تكون رحلة سير فى الفضاء لمدة 6.5 ساعة تركز على الصيانة، ولكن بعد دقائق، اندلعت جزيئات الجليد من بدلة فضاء متصلة بمحطة الفضاء الدولية.

وقالت وكالة ناسا، إن رواد الفضاء لم يتعرضوا لأى خطر على الإطلاق، ولم تكن هناك حاجة إلى مهام السير فى الفضاء على الفور.

وقال مدير برنامج المحطة دانا ويجل من وكالة ناسا، فى مؤتمر فى 17 يوليو تموز: "سنذهب للبحث عن الفرصة التالية للمكان الذى نريد أن نسير فيه فى الفضاء.

وكانت بدلة دايسون إحدى وحدات التنقل خارج المركبة الفضائية (EMU) التابعة لوكالة ناسا والتى صممت لأول مرة فى سبعينيات القرن العشرين واستخدمت خلال برنامج مكوك الفضاء فى الثمانينيات.

وتتمتع البدلة بتاريخ طويل فى الطيران، بما فى ذلك المساعدة فى بناء محطة الفضاء الدولية وصيانة تلسكوب هابل الفضائي.