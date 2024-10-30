شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين: رواد "شنتشو-19" يدخلون المحطة الفضائية إيذانا بانطلاق جولة جديدة من العمل فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الرواد الثلاثة بالمهمة الفضائية الصينية "شنتشو-19" محطة "تيانجونج" الفضائية اليوم (الأربعاء)، حيث انضموا إلى زملائهم الثلاثة الموجودين على متن المحطة، إيذانا بانطلاق جولة جديدة من تسليم وتسلم مهام العمل في المدار.



وذكرت وكالة الفضاء الصينية أن أفراد طاقم المهمة "شنتشو-18" فتحوا الكوة في الساعة 12:51 ظهرا (بتوقيت بكين) واستقبلوا الوافدين الجدد ومن المقرر أن يعيشوا ويعملوا معا لمدة خمسة أيام تقريبا بهدف استكمال المهام المحددة وتسليم وتسلم العمل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وكانت الصين أعلنت أنها أطلقت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-19" اليوم، حيث أرسلت ثلاثة رواد فضاء - من بينهم أول مهندسة فضاء في البلاد - إلى محطتها الفضائية المدارية في مهمة مدتها ستة أشهر وانطلقت المركبة على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2اف" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.



ووفقا لوكالة الفضاء الصينية يتكون طاقم "شنتشو-19" من قائد المهمة تساي شيوي تشه وهو رائد فضاء مخضرم سافر في السابق إلى المدار في مهمة "شنتشو-14" في عام 2022 وبهذه المهمة الجارية، سجل تساي رقمًا قياسيًا جديدًا لأقصر فاصل زمني بين رحلتي فضاء لرواد فضاء صينيين كما تضم رائدي الفضاء سونغ لينغ دونغ ووانغ هاو تسه، وهما من الدفعة الثالثة من رواد الفضاء الصينيين، وافدين جديدين إلى الفضاء، وكلاهما ولد في تسعينيات القرن العشرين.



وأضافت أن وانغ حاليا هي المرأة الوحيدة في الصين التي تعمل كمهندسة لرحلات الفضاء وستصبح ثالث امرأة صينية تنطلق في مهمة لرحلة فضائية مأهولة، مشيرة إلى أن هناك مهام عملية وتكنولوجية متنوعة للطاقم الجديد وهى إجراء اختبارات علوم الفضاء وتطبيقاتها والقيام بأنشطة خارج المركبة وتركيب أجهزة واقية من الحطام الفضائي وتركيب وإعادة تدوير الحمولات والمعدات خارج المركبة كما سيشاركون في تعليم العلوم واختبارات أخرى تتعلق بالحمولات، كما سينفذون 86 تجربة بحثية وتكنولوجية في علوم الفضاء، تغطي مجالات مختلفة منها علوم الحياة في الفضاء والفيزياء الأساسية للجاذبية متناهية الصغر وعلوم المواد الفضائية وطب الفضاء وتكنولوجيات الفضاء الجديدة.

