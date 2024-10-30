شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل وصول هاكرز صينيون إلى مكالمات ورسائل نصية لمسؤلين فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) أنهما يحققان في "الوصول غير المصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية من قبل جهات فاعلة تابعة للصين.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الهواتف التي استخدمها موظفو حملة دونالد ترامب وجي دي فانس وكامالا هاريس كانت من بين الأهداف، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما هي البيانات التي ربما تمكنت المجموعة من الوصول إليها.

والآن، لدى صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل جديدة حول مدى الاختراق، الذي يقال إنه مرتبط بمجموعة صينية تعرف باسم "Salt Typhoon"، وبحسب صحيفة التايمز، تم استهداف مساعدين للرئيس جو بايدن، وكذلك أفراد عائلة ترامب، بالإضافة إلى دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين آخرين ، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما قد يتمكن المتسللون من الوصول إليه.

وكان نص التقرير:

يعتقد المحققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المتسللين ربما تمكنوا من الوصول إلى الرسائل النصية القصيرة غير المشفرة على الأجهزة المستهدفة، بالإضافة إلى سجلات المكالمات، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق، وقالوا إن هناك أيضًا أدلة تشير إلى أنه تم التقاط اتصالات صوتية، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان ذلك يعني البريد الصوتي أو محادثات المكالمات الهاتفية.

ولم تستجب CISA على الفور لطلب التعليق، وقالت الوكالة الأسبوع الماضي في بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي إن التحقيق "مستمر" وأنه تم إخطار الشركات المتضررة والضحايا المحتملين الآخرين.

وتأثرت ما لا يقل عن 10 شركات، بما في ذلك Verizon وAT&T، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. ورفض متحدث باسم AT&T التعليق ، ولم ترد شركة Verizon على الفور على الأسئلة، لكنها أخبرت صحيفة التايمز سابقًا أن الشركة "على علم بأن جهة فاعلة متطورة للغاية من دولة قومية قد استهدفت العديد من مزودي الاتصالات الأمريكيين لجمع المعلومات الاستخبارية"