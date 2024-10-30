شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسجيل مكالمات ايفون.. كيف تستفيد من الميزة الجديدة فى تحديث iOS 18.1 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Apple أخيرًا نظام iOS 18.1 الذي طال انتظاره، والذي قدم مجموعة من الميزات الجديدة الرائعة المصممة لتحسين تجربة المستخدم، ومن بين الميزات الأكثر ترقبًا ميزة Apple Intelligence، إلى جانب ميزة أخرى مطلوبة بشدة متوفرة الآن على أجهزة iPhone - تسجيل المكالمات.

ومع هذا التحديث الأخير، يمكن لمستخدمي iPhone الآن تسجيل المكالمات الهاتفية بسهولة والاستفادة من الميزات الموجودة في Apple Intelligence التي توفر النسخ في الوقت الفعلي لهذه المكالمات المسجلة.

لتسجيل المكالمات على جهاز iPhone الخاص بك:

- قم أولاً بتنزيل أحدث تحديث لنظام iOS 18.1 من الإعدادات > تحديث البرنامج على جهازك.

بعد تحديث جهاز iPhone الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

- ابدأ مكالمة أو رد على مكالمة واردة.

-بمجرد دخولك في مكالمة نشطة، انظر إلى الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، حيث سترى زر التسجيل.

-ما عليك سوى النقر فوق زر التسجيل لبدء تسجيل المكالمة.

- سيتم تشغيل إشعار صوتي، لإعلام الجميع على الخط بأن المحادثة قيد التسجيل.

- تعطي هذه الميزة الأولوية للشفافية، وتضمن أن يكون جميع المشاركين على علم بالتسجيل.

إذا كان Apple Intelligence متاحًا على هاتفك، فستحصل أيضًا على نص مكتوب في الوقت الفعلي، ومع تقدم المكالمة، تظهر نسخة مكتوبة في الوقت الفعلي للمحادثة على الشاشة، وتدعم لغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والمندرينية والكانتونية والبرتغالية - مما يجعلها متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.



صورة مسربة لطريقة تسجيل المكالمات

بمجرد انتهاء المكالمة، يتم حفظ التسجيل تلقائيًا في تطبيق Voice Notes، حيث يمكنك الوصول إليه للمراجعة، بالإضافة إلى ذلك، تولد Apple Intelligence ملخصًا للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء المكالمة، مما يسمح لك بإعادة زيارة الأجزاء المهمة بسرعة دون إعادة تشغيل التسجيل بالكامل.

إلى جانب تسجيل المكالمات، يقدم iOS 18.1 Apple Intelligence، وهي مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إحدى الميزات البارزة هي Writing Assistant، والتي تساعد المستخدمين على تحسين كتاباتهم وتعزيزها في تطبيقات مثل Mail وMessages وNotes.



مع خيارات إعادة الكتابة ومراجعة النصوص وضبط النغمات - من المهنية إلى غير الرسمية - يثبت Writing Assistant قيمته لكل من الاتصالات الشخصية والمتعلقة بالعمل.

تعمل هذه الميزة على تبسيط إنشاء المحتوى من خلال تقديم اقتراحات واضحة وموجزة، مما يجعلها مثالية لصياغة الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني التي تتوافق مع النبرة والأسلوب المطلوبين.

ومن بين التحديثات المهمة الأخرى ضمن Apple Intelligence هي قدرات المحادثة المحسنة لـ Siri، وتتميز Siri الآن بواجهة محدثة ويمكنها التعامل مع أسئلة المتابعة بشكل أكثر طبيعية، وتذكر الأوامر السابقة للتفاعلات الأكثر سلاسة.



ويمكن للمستخدمين أيضًا التبديل بين إدخالات الصوت والنص دون عناء، مما يسمح بالاستخدام المتنوع والمرن لـ Siri عبر جميع أجهزة Apple، بما في ذلك CarPlay، وتوفر هذه الترقية تجربة أكثر كفاءة وبدون استخدام اليدين، وهي مفيدة بشكل خاص للمهام المتعددة والمستخدمين أثناء التنقل.

ومع هذا التحديث الأخير، يمكن لمستخدمي iPhone الآن تسجيل المكالمات الهاتفية بسهولة والاستفادة من الميزات الموجودة في Apple Intelligence التي توفر النسخ في الوقت الفعلي لهذه المكالمات المسجلة.

لتسجيل المكالمات على جهاز iPhone الخاص بك:

- قم أولاً بتنزيل أحدث تحديث لنظام iOS 18.1 من الإعدادات > تحديث البرنامج على جهازك.

بعد تحديث جهاز iPhone الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

- ابدأ مكالمة أو رد على مكالمة واردة.

-بمجرد دخولك في مكالمة نشطة، انظر إلى الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، حيث سترى زر التسجيل.

-ما عليك سوى النقر فوق زر التسجيل لبدء تسجيل المكالمة.

- سيتم تشغيل إشعار صوتي، لإعلام الجميع على الخط بأن المحادثة قيد التسجيل.

- تعطي هذه الميزة الأولوية للشفافية، وتضمن أن يكون جميع المشاركين على علم بالتسجيل.

إذا كان Apple Intelligence متاحًا على هاتفك، فستحصل أيضًا على نص مكتوب في الوقت الفعلي، ومع تقدم المكالمة، تظهر نسخة مكتوبة في الوقت الفعلي للمحادثة على الشاشة، وتدعم لغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والمندرينية والكانتونية والبرتغالية - مما يجعلها متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.



صورة مسربة لطريقة تسجيل المكالمات

بمجرد انتهاء المكالمة، يتم حفظ التسجيل تلقائيًا في تطبيق Voice Notes، حيث يمكنك الوصول إليه للمراجعة، بالإضافة إلى ذلك، تولد Apple Intelligence ملخصًا للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء المكالمة، مما يسمح لك بإعادة زيارة الأجزاء المهمة بسرعة دون إعادة تشغيل التسجيل بالكامل.

إلى جانب تسجيل المكالمات، يقدم iOS 18.1 Apple Intelligence، وهي مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إحدى الميزات البارزة هي Writing Assistant، والتي تساعد المستخدمين على تحسين كتاباتهم وتعزيزها في تطبيقات مثل Mail وMessages وNotes.



مع خيارات إعادة الكتابة ومراجعة النصوص وضبط النغمات - من المهنية إلى غير الرسمية - يثبت Writing Assistant قيمته لكل من الاتصالات الشخصية والمتعلقة بالعمل.

تعمل هذه الميزة على تبسيط إنشاء المحتوى من خلال تقديم اقتراحات واضحة وموجزة، مما يجعلها مثالية لصياغة الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني التي تتوافق مع النبرة والأسلوب المطلوبين.

ومن بين التحديثات المهمة الأخرى ضمن Apple Intelligence هي قدرات المحادثة المحسنة لـ Siri، وتتميز Siri الآن بواجهة محدثة ويمكنها التعامل مع أسئلة المتابعة بشكل أكثر طبيعية، وتذكر الأوامر السابقة للتفاعلات الأكثر سلاسة.



ويمكن للمستخدمين أيضًا التبديل بين إدخالات الصوت والنص دون عناء، مما يسمح بالاستخدام المتنوع والمرن لـ Siri عبر جميع أجهزة Apple، بما في ذلك CarPlay، وتوفر هذه الترقية تجربة أكثر كفاءة وبدون استخدام اليدين، وهي مفيدة بشكل خاص للمهام المتعددة والمستخدمين أثناء التنقل.