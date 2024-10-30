شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تغرم جوجل 2.5 دشيليون دولار بسبب يوتيوب .. لن تصدق مقدار هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرمت محكمة روسية عملاق محرك البحث جوجل ما يقرب من 2 أوندشيلليون روبل روسي أو ما يعادل 2.5 دشيليون دولار لرفضها استعادة حسابات منافذ إعلامية مؤيدة للكرملين ومملوكة للدولة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة موسكو تايمز، نقلاً عن موقع RBC الإخباري.

وتم حساب المبلغ الغريب، الذي يتجاوز تقديرات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي العالمي (100 تريليون دولار) بعد معركة قانونية استمرت أربع سنوات بدأت عندما حظر موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل قناة Tsargrad الروسية القومية ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على مالكها.

وقال المحامي إيفان موروزوف لوكالة تاس الإعلامية الحكومية: "لقد استدعت محكمة روسية شركة جوجل للمسؤولية الإدارية بموجب المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية لإزالة القنوات على منصة يوتيوب، وأمرت المحكمة الشركة باستعادة هذه القنوات".

وينص الحكم على أنه إذا لم يتم دفع الغرامة في غضون تسعة أشهر، فسوف تتضاعف كل يوم بعد ذلك، وأضاف موروزوف أنه لا يوجد حد لهذا الرقم ولا يمكن لجوجل العودة إلى السوق الروسية إلا إذا امتثلت لأوامر المحكمة.

ويعتبر الأوندشيلليون هو واحد يتبعه 36 صفراً أما الديشيليون فهو واحد يتبعه 33 صفر، وقد أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن إيرادات تجاوزت 307 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى أن عملاق التكنولوجيا من غير المرجح أن يدفع مثل هذا المبلغ الفلكي.

وجوجل ترفع دعاوى مضادة

تأتي العقوبة المفروضة على جوجل في ظل رفع عملاق التكنولوجيا ثلاث دعاوى مضادة ضد وسائل الإعلام الروسية في أغسطس، ووصفت الدعاوى الثلاث حكم المحكمة الروسية، الذي يسعى إلى معاقبة جوجل والشركات التابعة لها مالياً لعدم الامتثال، بأنه "غير عادل".