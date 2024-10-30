شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مركبة الفضاء "شنتشو-19" لمحطتها المدارية فى مهمة تستمر 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الأربعاء مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-19"، حاملةً على متنها ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المدارية، في مهمة تستمر لمدة ستة أشهر .

وذكرت قناة (سي جي تي أن) الصينية أن المركبة انطلقت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 اف".

وأشارت إلى أنه بعد نحو 10 دقائق من الإطلاق، انفصلت "شنتشو-19" بنجاح عن الصاروخ ودخلت المدار المحدد مسبقاً ، لافتة إلى أن رواد الفضاء في حالة جيدة، مما يعد نجاحاً تاماً للإطلاق .

وكشفت الوكالة ـ حسبما أفادت قناة ( سي جي تي إن) الصينية ـ عن أعضاء طاقم (شنتنشو ـ 19) وهم "تساي شيوي تشه"، و" سونج لينج"، "وانج هاو تسه"، ومن المقرر أن يكون تساي قائدا لتلك المهمة.

ومن المقرر أن يستقبلهم على متن محطة الفضاء الصينية (طاقم شنتشو ـ 18 ) الذي يعمل في المحطة منذ 25 من ابريل الماضي .