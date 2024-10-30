شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن أول فندق على سطح القمر.. مكون من ثلاثة طوابق ويطل على مناظر خلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا، عن أول فندق على سطح القمر، والذى يتكون من ثلاثة طوابق ويطل على مناظر خلابة، ليعيش فيها البشر ويتمكن رواد الفضاء من التأقلم على الحياة القمرية داخل قاعدة القمر التى ستكون "أول موقع قمرى" لناسا.

تعرف على التصميم المحتمل لأول فندق على سطح القمر

وتؤكد وكالة ناسا، أن التصميم النهائى الدقيق لما يسمى بموئل السطح القمرى، سيكون في محطة فضائية مدارية تسمى "البوابة القمرية".

وقال بول كيسيلر من ناسا في عام 2022، أنه يتم تطوير مفاهيم للمهمات المأهولة المستدامة إلى سطح القمر، نظراً لإرسال البعثات المستمرة على أساس سنوي لمدة 30 يومًا أو أكثر، لذلك تم ابتكار هذا الفندق لإيواء الطاقم ودعمه.



التصميم



وأضاف أن الموئل السطحي هو القدرة الأساسية للسكن في معسكر قاعدة أرتميس، باعتباره عنصرًا غير متحرك وصالح للسكن، فهو يرسخ بشكل فعال الاستكشاف طويل المدى بقيادة الإنسان في القطب الجنوبي للقمر.



وأوضح أن الفندق القمري المكون من ثلاثة طوابق، سيحصل أيضا على قسم علوي قابل للنفخ، وسيوفر اتصالاته الخاصة، ودعم الحياة، وإدارة النفايات، بما في ذلك من المراحيض المدمجة، حيث يمكن أن يكون بمثابة اختبار للسكن المستقبلي على المريخ.



في حين سيكون السطح السفلى للهيكل عبارة عن "وعاء ضغط من الألومنيوم"، وسيتم احتواء الطابقين العلويين داخل قارب قابل للنفخ يزيد عرضه عن 21 قدمًا.



الفندق

مواصفات الفندق القمرى

وتشير وكالة ناسا إلى أن هذا الفندق يمكن أن يأوي "ما يصل إلى أربعة من أفراد الطاقم على فترات إقامة أقصر على السطح، وسيتمتع المستوى الأول بإمكانية الوصول إلى غرفة معادلة الضغط، بالإضافة إلى طاولة عمل ومحطة كمبيوتر وإمكانية الوصول إلى منافذ بدلة الفضاء.



في حين يحتوى الطابق الثاني، على منطقة للتمارين الرياضية بها آلة رياضية وغرفة "النظافة" ومختبر حيوي، حيث يمكنك تسلق سلم مركزي للوصول إلى هذا الطابق، ودخول الجزء القابل للنفخ.



تصميم الفندق

ويحتوى أيضا على مساحة كافية "للنوم والتمدد"، بالإضافة إلى مكتب شخصي، كما سيحتوي هذا الطابق أيضًا على مخزن ومطبخ لإعداد الوجبات ومنطقة طبية بها "سرير قابل للتخزين" وستائر للخصوصية أيضًا،وسيكون رواد الفضاء قادرين على استخدام هذا الموطن كقاعدة قمرية للبعثات إلى المناطق المظلمة في القطب الجنوبى القمرى.