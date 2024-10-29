شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اشتعال المنافسة بين جوجل و OpenAI في سباق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل في ديسمبر الماضي، الإصدار الأول من Gemini، وهو أقوى نموذج ذكاء اصطناعي للشركة، و بعد مرور عام تقريبًا، تذهب بعض التوقعات إلى أن طرح Gemini 2.0 خلال الشهر الأخير من العام، مما يزيد المنافسة في ظل الحديث ايضا عن طرح الإصدار التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد لشركة OpenAI في ديسمبر ايضا.

المنافسة تشتعل بين نظام التشغيل Gemini 2.0 و Orion

وستتبع OpenAI وGoogle نهجين مختلفين في طرح منتجاتهما في ديسمبر، حيث ستبدأ OpenAI بشركاء الأعمال كأول من يحصل على خليفة ChatGPT المسمى Orion. من ناحية أخرى، ستطلق Google إصدارًا واسع النطاق من Gemini 2.0.

وبرغم تلك التوقعات، إلا أن المتحدث باسم OpenAI، أكد قائلا أنه ليس لدى الشركة خطط لإصدار نموذج يحمل الاسم الرمزي Orion هذا العام،مما يتعارض مع تصريحات المستثمر والشريك في OpenAI Microsoft الذى أكد أنه سيكون لديه حق الوصول إلى Orion في أقرب وقت من الشهر المقبل.

موعد طرح نظام التشغيل Gemini 2.0

وفيما يتعلق بمصير جوجل، فإن التسريبات تؤكد أن الإصدار القادم من نظام التشغيل Gemini 2.0 لا يسير بسلاسة كما ترغب شركة البحث، فلايحمل مزايا جديدة عن النموذج الماضي، مما يجعله مجرد ترقية تدريجية لنظام Gemini 1.5 Pro الذي تم إصداره للهواتف التي تعمل بنظام Android في فبراير الماضي.

في حين تخطط OpenAI لمواصلة إصدار إصدارات جديدة من GPT، فقد تطلق Orion العام المقبل أو في وقت آخر، و يعتبر Orion أعلى من برنامج ChatGPT الرائد الحالي من OpenAI ويتم تدريبه على "نموذج الاستدلال" o1 من OpenAI والذي تم تصميمه لقضاء المزيد من الوقت في التفكير قبل تقديم إجابة. تم تصميم Orion وChatGPT لأنواع مختلفة من المستخدمين.