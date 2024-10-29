شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطور محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعى لمنافسة Google وBing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة Meta تعمل على تطوير محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعى، ووفقًا لتقرير، فإن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى يريد التنافس مع لاعبين موجودين مثل Google وBing من Microsoft وDuckDuckGo.

وبحسب ما ورد تخطط الشركة لاستخدام الذكاء الاصطناعى لمحرك البحث، مما يمنحه على الأرجح صورة رمزية تشبه Perplexity، لكن التفاصيل الرئيسية حول تنفيذ المنصة مفقودة حاليًا، ويُعتقد أن الشركة تريد تقليل الاعتماد على محركات البحث الأخرى للحصول على البيانات لروبوتات الدردشة التى تعمل بالذكاء الاصطناعي.



والجدير بالذكر أن Meta أطلقت أيضًا NotebookLlama، وهى أداة مفتوحة المصدر لتوليد البودكاست الصوتى، للتنافس مع NotebookLM من Google.

محرك البحث بالذكاء الاصطناعى من Meta

ذكرت The Information أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى بدأ العمل على محرك بحث داخلى يعمل بالذكاء الاصطناعي، ونقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، زعم المنشور أن Meta أنشأت فريقًا مخصصًا لتطوير محرك البحث.



ويتوافق هذا مع تقرير سابق يفيد بأن برامج الزحف على الويب الخاصة بالشركة تم رصدها بأعداد كبيرة وهى تجوب الإنترنت، وعادة ما يكون هذا مهمًا للحصول على بيانات ذات صلة لترتيب مواقع الويب والمحتوى عند إرسال طلب بحث.



وحاليًا، يستخدم روبوت الدردشة Meta AI بحث Google وMicrosoft Bing للعثور على معلومات الويب لاستفسارات المستخدم. قد يكون هذا مسعى مكلفًا للشركة نظرًا لأن طلبات واجهة برمجة التطبيقات يمكن أن تتراكم بأحجام كبيرة، ولم يستثمر عملاق وسائل التواصل الاجتماعى روبوتات الدردشة AI الخاصة به.