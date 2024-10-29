شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء أرتميس 2 يتدربون على الطوارئ قبل الانطلاق إلى القمر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

تدرب رواد الفضاء الأربعة في برنامج أرتميس 2 مؤخرًا على عملية طوارئ رئيسية أثناء استمرارهم في الاستعداد لمهمة القمر، حيث فتح الرواد الفتحة الجانبية لمركبتهم الفضائية أوريون، فإذا سارت الأمور على ما يرام خلال إطلاق أرتميس 2 المخطط له فى سبتمبر 2025، سيبقى رواد الفضاء جميع الأبواب مغلقة بإحكام.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن إجراء أول مهمة قمرية بشرية منذ أبولو 17 فى عام 1972 يتطلب التركيز الصارم على السلامة، خاصة في حالة الطوارئ.

كما أن رواد الفضاء في برنامج أرتميس 2 هم قائد ناسا ريد وايزمان، وطيار ناسا فيكتور جلوفر (الذى سيصبح أول شخص من ذوى البشرة الداكنة يغادر مدار الأرض المنخفض، أو LEO)، وأخصائية مهمة ناسا كريستينا كوتش (أول امرأة تفعل ذلك) وأخصائى مهمة وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن (أول غير أمريكي).

أعلنت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية عن رواد الفضاء الأربعة في أبريل 2023 للإطلاق الذي كان من المفترض أن يتم في ديسمبر 2024.

تأخرت المهمة في يناير 2024 بسبب العديد من المشكلات الهندسية الحرجة، وخاصة الفحوصات طويلة الأمد للمخالفات في الدرع الحراري.

لكن الطاقم يؤكد أن المهمة هي مهمة تطويرية، مما يعني أن تجهيز الأجهزة والطاقم بأمان يجب أن يتجاوز أي توقع لجدول زمني ثابت.

قال مسؤولون من وكالة ناسا، إنه إذا سارت الأمور على ما يرام مع الإطلاق، فلن يلمس رواد الفضاء الفتحات، حيث سيؤمن فريق الأنظمة الأرضية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا الطاقم بالداخل، وأثناء الهبوط، ستفتح فرق الاسترداد في المحيط الهادئ (بما في ذلك أفراد من وكالة ناسا والبحرية الأمريكية) الفتحة.

وعادةً ما يتم فتح نموذج الفتحة الجانبية، الذي تدرب عليه أفراد الطاقم مع شركة تصنيع المركبات الفضائية أوريون لوكهيد مارتن سبيس في ليتلتون بولاية كولورادو، باستخدام علب التروس اليدوية.

ولكن في حالة الطوارئ، تحتوي آلية الإطلاق على أجهزة ألعاب نارية (متفجرة) تطلق دبابيس القفل على الفتحة على الفور، مما يسمح للفتحة بالفتح بسرعة، حسبما ذكرت وكالة ناسا.

وتعد أرتميس 2 هي أول مهمة مأهولة لبرنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى إنشاء وجود بشري دائم على القمر وحوله في العقد المقبل.