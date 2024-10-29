شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق المركبة الفضائية (شنتنشو ـ 19) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الصينية اليوم الثلاثاء، أن المركبة الفضائية المأهولة (شنتشو - 19 ) ستنطلق يوم غد الأربعاء إلى محطة "تيانجونج" الفضائية من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين.

وكشفت الوكالة ـ حسبما أفادت قناة ( سي جي تي إن) الصينية ـ عن أعضاء طاقم (شنتنشو ـ 19) وهم "تساي شيوي تشه"، و" سونج لينج"، "وانج هاو تسه"، ومن المقرر أن يكون تساي قائدا لتلك المهمة.

ومن المقرر أن يستقبلهم على متن محطة الفضاء الصينية (طاقم شنتشو ـ 18 ) الذي يعمل في المحطة منذ 25 من ابريل الماضي .