شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر iPhone SE 4 الجديد.. أول هاتف ذكى من أبل فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير بعض التوقعات إلى تراجع تكلفة هاتف iPhone SE 4، المتوقع أن يصدر من آبل في 2025، ومن المتوقع أن يأتي بترقية كبيرة مقارنة بـiPhone SE 3 ليكون أول هاتف ذكي من Apple لعام 2025.

وأوضحت التسريبات أن هاتف iPhone SE 4 سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.06 بوصة، على عكس عائلة هواتف iPhone 16 من أبل، كما سيحتوي SE على شق لـ Face ID ونظام الكاميرا الأمامية، وستكون الشاشة 60 هرتز.

مواصفات iPhone SE 4 السعر وتاريخ الإصدار

من المتوقع أيضًا أن الجهاز سيعمل بنفس شريحة A18 مثل طرازي iPhone 16 الأساسي وPlus، والتي سيتم إقرانها بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين أساسية سعة 128 جيجابايت، كما يحتوي الطراز السابق على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومضاعفة ذاكرة الوصول العشوائي ستسمح للهاتف على ما يبدو بتشغيل Apple Intelligence.

وسيظهر أول مودم داخلي من ابل، والذي يحمل الاسم الرمزي Centauri وسيتم تصنيعه بواسطة TSMC، لأول مرة على هذا iPhone.

كاميرا هاتف iPhone SE الجديد

وسيستمر iPhone SE الجديد في الحصول على نظام كاميرا واحدة ولكن سيتم ترقية المستشعر إلى 48 ميجابكسل من 12 ميجابكسل، و ستكون الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل.

وفيما يتعلق ببطارية iPhone SE ، فمن المتوقع أنه سيحتوي على بطارية 3279 مللي أمبير في الساعة، وهي زيادة كبيرة عن خلية الطراز الحالي 2018 مللي أمبير في الساعة، ونظرًا لأن حجم الشاشة سينمو من 4.7 بوصة إلى 6.06 بوصة، فليس من االمندهش أن يكون للهاتف مساحة لبطارية أكبر بكثير، كما سيدعم الهاتف نفس سرعة الشحن السلكي 20 وات مثل iPhone SE 3 ولكن على عكس سابقه، فإنه سيدعم أيضًا ملحقات MagSafe.

سعر iPhone SE الجديد

وفقًا للشائعات المتداولة اليوم، سيتم إطلاق iPhone SE 4 في مارس، ويبدو أن السعر المبدئي سيرتفع من 429 دولارًا أمريكيًا حاليًا، ولا يُعرف حجم الزيادة، حيث يقول التسريب إن السعر المبدئي سيكون إما 499 دولارًا أمريكيًا أو 549 دولارًا أمريكيًا.

وسيأتي iPhone SE 4 بترقية ضخمة، لذا فمن المحتمل أن تكون شائعات الزيادة صحيحة، ولكن من الحكمة ألا تبالغ ابل في استغلال حظها وتبقي الزيادة عند الحد الأدنى، أو تخاطر بتكرار مصير iPhone 16، الذي يباع بأقل من التوقعات.