شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إخفاء آخر ظهور لك على واتساب.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الخصوصية تدريجيًا ذات أهمية قصوى بالنسبة لمعظم مستخدمي الإنترنت، الذين يريدون أن تمنحهم تطبيقات التحكم في المعلومات التي يمكنهم الكشف عنها للآخرين والتفاصيل التي يمكنهم الاحتفاظ بها لأنفسهم.

ويقدم تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بالفعل عددًا كبيرًا من الميزات التي تركز على الخصوصية، أحدها هو القدرة على إخفاء نشاط المستخدم عبر الإنترنت وآخر نشاط شوهد عن الآخرين أو تحديد الأشخاص.

كذلك الاحتفاظ بالمعلومات عندما يكون الشخص متصلاً بالإنترنت وآخر مرة كان فيها نشطًا على واتساب لأنفسهم يساعد المستخدمين على الدردشة على التطبيق بكل طمأنينة.

كيفية إخفاء نشاطك على الإنترنت وآخر نشاط تمت رؤيته على واتساب على أندرويد:

افتح تطبيق الواتساب، ثم اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

اختر الإعدادات وانتقل إلى الخصوصية.

ضمن خيار آخر ظهور ومتصل، اختر أحد الخيارات التالية:

الجميع: يمكن لأي شخص رؤية آخر ظهور للمستخدم وحالة الاتصال بالإنترنت.

جهات الاتصال الخاصة بي: يمكن لجهات الاتصال فقط رؤية آخر ظهور للمستخدم وحالة الاتصال بالإنترنت.

جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء...: يمكن للمستخدم اختيار جهات اتصال معينة لن تتمكن من رؤية آخر ظهور لها وحالة اتصالها بالإنترنت.

لا أحد: لا يمكن لأحد رؤية آخر ظهور للمستخدم وحالة الاتصال بالإنترنت.

على نظام iOS:

افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

اضغط على خيار الحساب ثم الخصوصية.

ضمن آخر ظهور ومتصل، حدد أحد الخيارات المذكورة أعلاه.

أشياء يجب تذكرها

يجب على المستخدمين ملاحظة أنه عندما يقومون بإخفاء آخر ظهور لهم وحالة الاتصال بالإنترنت، فلن يتمكنوا من رؤية آخر ظهور وآخر حالة اتصال للآخرين.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إخفاء آخر ظهور وحالة الاتصال بالإنترنت سيظل يظهر للأشخاص عندما يكتب المستخدم رسالة في الدردشة.

ويمكنهم تحقيق أقصى قدر من الخصوصية عن طريق إيقاف تشغيل إيصالات القراءة، التي تُعلم المستخدمين عندما تتم قراءة رسائلهم من خلال علامات التجزئة الزرقاء المزدوجة لكل رسالة.