شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Android 16 سيحصل على إشعارات "مستمرة" مثل iPhone والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث أن Android 16 قد يأتى مع ميزة جديدة تسمى "Rich Ongoing Notifications" والتى تتيح للمطورين الاحتفاظ بإشعارات مستمرة فى شريط حالة Android، وفقًا لكود Android 15 التجريبي الذي اكتشفه Mishaal Rahman من Android Authority ، والذي يتعمق كثيرًا فى التعليمات البرمجية لإظهار الميزات القادمة.

في الوقت الحالى، يتيح الكود إضافة أيقونة على شكل حبة دواء مع نص مخصص ولون خلفية إلى شريط حالة Android، و تُظهر بعض الإشعارات الوهمية التي أنشأها رحمن كيف يمكن استخدامها لأشياء مثل إخبارك بموعد وصول سيارة Uber الخاصة بك ، ويلاحظ رحمن أن Android كان لديه بالفعل ميزة مثل هذه منذ Android 12 تتيح لك معرفة المدة التي أمضيتها في مكالمة هاتفية.

يبدو الأمر مشابهًا لميزة الأنشطة المباشرة في iOS ، والتي تعرض أشياء مثل المؤقتات ونتائج المباريات وأوقات التسليم المتوقعة على شاشات قفل المستخدمين وفي الجزء العلوي من الإشعارات.

وقال يظهر الكود على iPhone 14 Pro والإصدارات الأحدث كأدوات يمكن رؤيتها بنظرة واحدة في نافذة Dynamic Island أثناء قيامك بأشياء أخرى على هاتفك.

من الجدير بالذكر، لم تعلن جوجل رسميًا عن جدول إصدار Android 16 بعد، ومع ذلك، بناءً على أنماط الإصدار السابقة، من المرجح أن يتم إطلاقه لأول مرة في الربع الرابع من عام 2025، ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن Android 16 قد يتم إطلاقه في وقت أقرب.