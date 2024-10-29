شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إصلاح مشاكل الـ Wi-Fi فى Apple TV .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

إذا لم يتمكن جهاز Apple TV الخاص بك من الاتصال بشبكة Wi-Fi، فلن تستفيد منه كثيرًا، وهناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في حل مشكلات Wi-Fi الشائعة، وذلك فى الخطوات التالية:

الخطوة 1: أولاً، تأكد من أن شبكة Wi-Fi تعمل، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة للتحقق من ملف تعريف الشبكة الحالي، إذا لم ترَ أي معلومات عن الشبكة، فلن يتمكن Apple TV من العثور على شبكة Wi-Fi على الإطلاق ، وهذه علامة على أنك بحاجة إلى إعادة تعيين جهاز التوجيه ومحاولة الاتصال مرة أخرى.

الخطوة 2: إذا كانت شبكة Wi-Fi موجودة ولكنها لا تزال غير قادرة على الاتصال، فحاول إيقاف تشغيل Apple TV وفصله عن التيار الكهربائي وانتظر لمدة 15 ثانية ، ثم أعد توصيله وأعد تشغيله لمعرفة ما إذا كان بإمكانك الاتصال بشبكتك.

الخطوة 3: إذا استمر انقطاع اتصال Wi-Fi بعد العمل لفترة قصيرة، فقد تكون لديك مشكلة في التداخل ، إذا أمكن حاول نقل جهاز Apple TV الخاص بك إلى مكان أقرب من جهاز التوجيه، وإزالة الحواجز مثل الأرفف أو العلب التي قد تعيق الطريق، قد ترغب في التفكير في استخدام موسع اتصال Wi-Fi إذا كانت المسافة كبيرة.

الخطوة 4: تتمتع معظم أجهزة التوجيه الحديثة (حتى تلك التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت) بالقدرة على الاتصال ثنائي النطاق، مما يعني أنه يمكنك ربط أجهزتك إما بنطاق شبكة 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز. وفي حين لا تدعم جميع المكونات المتصلة بالويب نطاقات 5 جيجاهرتز، فإن Apple TV يدعمها.

ومع ذلك، إذا لاحظت أن جهاز Apple TV الخاص بك يعمل بشكل أبطأ من المعتاد، فهناك احتمال كبير أن يكون لديك عدد كبير جدًا من الأجهزة المتصلة إما بنطاق 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز.

انتقل إلى إعدادات شبكة Apple TV لتغيير شبكة Wi-Fi التي تتصل بها، وشاهد ما إذا كان التبديل إلى نطاق جديد يحسن أداء الإنترنت لديك.