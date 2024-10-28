شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ترسل معدات جديدة تجعل محطة تيانجونج الفضائية أكبر وأفضل والان مع تفاصيل الخبر

تعمل الصين على تشغيل محطة تيانجونج المدارية المكتملة منذ ما يقرب من عامين وتتطلع إلى توسيع قدراتها بوحدات ومركبات فضائية جديدة.

تم تجميع محطة الفضاء Tiangong المكونة من ثلاث وحدات على شكل حرف T بالكامل في نوفمبر 2022 مع وصول وحدة Mengtian العلمية ، و يبدو أن المحطة على استعداد للنمو مرة أخرى.

وقال لي مينج، رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في أكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، خلال جلسة عامة حول رحلات الفضاء البشرية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في ميلانو بإيطاليا : "في المستقبل، سنحاول ترقية مرافقنا وقد صممت CAST وصنعت الوحدات الخاصة بتيانقونج.

وقال لي "نحاول بهذا الغرض ترقية محطة الفضاء من شكل حرف T وهو الشكل الحالي لمحطة الفضاء، إلى شكل الصليب في المستقبل، أو ربما يمكنك أيضًا تسميته بشكل حرف T المزدوج".

وأضاف أن هذا من شأنه أن يسمح للصين بإرسال المزيد من رفوف التجارب العلمية الفضائية والتجارب الكبيرة خارج المركبة الفضائية، وتوسيع نطاق العمليات على متن محطة تيانجونج بشكل عام.

وقال لي "إن التطوير الآخر هو تطوير المركبة الفضائية المتجددة"، وستأتي المركبة الفضائية متعددة الاستخدامات، المسماة منجزهو، في نسختين: واحدة لإرسال طاقم إلى القمر والأخرى لتيانجونج.

وأجرت الصين رحلة تجريبية نموذجية للمركبة الفضائية أي رحلة بدون دعم الحياة وأنظمة أخرى في عام 2020 ، ومن المتوقع أن تبدأ رحلتها الكاملة فى عام 2027، وستطير على متن نسخة مدارية منخفضة من صاروخ لونج مارش 10 قيد التطوير ، وستكون المركبة الفضائية الجديدة قابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا.

مثل المركبة الفضائية، سيكون لدى لونج مارش 10 نسختان: واحدة للمدار الأرضي المنخفض وأخرى للقمر ، كل من لونج مارش 10 والمركبة الفضائية الجديدة جزء لا يتجزأ من خطة الصين لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 .

وترسل الصين حاليا رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض في مركبة الفضاء شنتشو، التي تشبه مركبة الفضاء الروسية سويوز ولكنها أكبر منها حجما ، ومن المقرر أن تنطلق مهمة شنتشو التالية إلى تيانجونج في 30 أكتوبر .

وسوف يشكل التحديث النهائي إضافة ضخمة للجهود المبذولة في مجال علم الفلك العالمي.