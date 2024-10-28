شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق أجهزة ماك جديدة هذا الأسبوع.. ما المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تطلق شركة أبل عددًا كبيرًا من أجهزة ماك الجديدة هذا الأسبوع، وفقًا لجريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول لشركة آبل، فإن الشركة أمامها "أسبوع مثير من الاعلانات، وهو الوقت الذي قد ينخفض ​​فيه منتج آبل الأول من تشكيلة ماك الجديدة، حيث تنتشر الشائعات بأن المجموعة ستشمل جهاز ماك بوك برو، وماك ميني، وآي ماك – وكلها مدعومة بأحدث شريحة M4 وربما إصداراتها الأعلى.

ماك بوك برو ام 4

قد تكون أكبر ترقية لشركة آبل هذا الأسبوع هي جهاز ماك بوك برو المحدث، والذي سيشهد زيادة في شريحة M4، هذا العام قد تحتوي سلسلة MacBook Pro على خيار مقاس 14 بوصة، والذي تخلى عن Touch Bar العام الماضي.

في حين أنه من غير المرجح أن تعلن شركة آبل عن تصميم جديد أو تغييرات تجميلية أخرى، فقد يحصل جهاز ماك بوك برو للمبتدئين على لون أسود فلكي مع منفذ Thunderbolt ثالث.

من ناحية المواصفات، قد يحتوي على ذاكرة موحدة بسعة 16 جيجابايت مقارنة بـ 8 جيجابايت في نظيراته السابقة، من المرجح أن يستخدم كلا خياري شاشة ماك بوك برو شريحة M4، مع خيارات للطرز العليا التي قد يتم تشغيلها بواسطة متغيرات M4 Max أو M4 Ultra.

ماك ميني الجديد

من المتوقع أن يحصل جهاز ماك ميني على أكبر عملية إعادة تصميم له منذ سنوات هذا الأسبوع، كذلك ذكر مارك جورمان من بلومبرج أن أصغر كمبيوتر مكتبي من إنتاج شركة أبل قد يكون صغيرًا مثل جهاز Apple TV.

وقد يكون ذلك ممكنًا من خلال إغفال منافذ USB-A لصالح المزيد من منافذ USB-C وThunderbolt وبطبيعة الحال سيتم رفعه إلى M4 ومتغيراته، مما يمثل قفزة كبيرة من جهاز Mac Mini الحالي مع M2 وM2 Pro.

ام 4 اي ماك

قد يكون من المقرر تحديث جهاز iMac مقاس 24 بوصة مرة أخرى، منذ أن قامت شركة آبل بتجديد أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بها في عام 2021، قامت بتحديثها بانتظام. يمكن لجهاز iMac الجديد التخلص من شريحة M3 للحصول على شريحة M4 جديدة.

في حين أن تغييرات التصميم غير محتملة – باستثناء الألوان الجديدة غير التقليدية، فمن المتوقع أيضًا أن تقوم آبل بتحديث Magic Mouse وMagic Trackpad وMagic Keyboard لإدخال منفذ USB-C عليها.

وتستخدم الطرازات الحالية موصل Lightning القديم، لذا فقد حان الوقت لمواكبة بقية أجهزة آبل.