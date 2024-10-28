شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخسر معركة قانونية استمرت 15 عامًا أمام زوجين بريطانيين والان مع تفاصيل الخبر

سيتعين على شركة جوجل دفع غرامة قدرها 2.4 مليار جنيه إسترليني، لزوجين في المملكة المتحدة، حسبما قررت محكمة العدل الأوروبية بينما رفضت الطعون المتعددة التي قدمتها شركة التكنولوجيا العملاقة لإلغاء الحكم الأصلي الصادر في يونيو 2017.

رفع الزوج آدم دعوى قضائية ضد جوجل في عام 2006 بعد أن واجه موقع مقارنة الأسعار الخاص بهم عقوبة بحث جوجل، متهمًا الشركة التي يقودها ساندار بيتشاي بإساءة استخدام هيمنة خدمة مقارنة التسوق الخاصة بها، كما تبين أن المعركة القانونية التي استمرت 15 عامًا ضد جوجل كانت بمثابة دفعة تاريخية للدعوات لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي حديثهما إلى الإذاعة المحلية، تحدث الزوجان في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ صدور الحكم النهائي، موضحين المحنة التي كان عليهما وعلى موقعهما الإلكتروني الرائد Foundem، أن يمرا بها تحت رحمة جوجل.

وقالوا إنه عندما تعرض Foundem لعقوبة بحث جوجل، والتي تم تشغيلها بواسطة أحد مرشحات البريد العشوائي التلقائية في محرك البحث، اعتقدوا أن البداية الصعبة للموقع "كانت مجرد خطأ". دفعت العقوبة موقع الويب إلى نهاية نتائج البحث لمصطلحات البحث مثل "مقارنة الأسعار" و"التسوق بالمقارنة"، مما أثر على حركة المرور الخاصة به، وفي النهاية، الأرباح - والتي كانت مدفوعة بقوائم المنتجات التابعة.

"اعتقدنا في البداية أن هذا كان ضررًا جانبيًا، حيث تم اكتشاف نتيجة إيجابية كاذبة كبريد عشوائي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شيفون قوله: “لقد افترضنا للتو أنه يتعين علينا التصعيد إلى المكان الصحيح وسيتم إلغاء الأمر”.

وقال زوجها لمذيع البرنامج الإذاعي المملوك لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا مُنعت من المرور، فلا عمل لك". وقال الزوجان إنهما أرسلا عدة طلبات إلى جوجل لرفع القيود، ولكن مرت عامين دون استجابة.

وفي الوقت نفسه، كان ترتيب Foundem على محركات البحث الأخرى طبيعيًا، كما قال الزوجان، مشددين على أن ذلك لا يهم لأن "الجميع يستخدم جوجل".

كما مرت بضعة أشهر عندما أدركت شيفون وزوجها أن Foundem لم يكن الموقع الوحيد الذي تأثر بمحرك بحث جوجل.

بدأوا يشتبهون في حدوث خطأ بحلول نهاية عام 2008، قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد، تلقى الزوجان رسالة تحذير تفيد بأن الموقع قد زاد وقت التحميل.

في البداية، ألقوا اللوم على هجوم إلكتروني في تباطؤ أداء الموقع، أدرك الزوجان لاحقًا أن "الجميع قد بدأوا في زيارة موقعنا على الويب" لأن Foundem حصل على لقب أفضل موقع لمقارنة الأسعار في المملكة المتحدة من خلال برنامج "The Gadget Show" على القناة الخامسة.



وقال شيفون للإذاعة: "وكان ذلك مهمًا حقًا لأننا تواصلنا بعد ذلك مع جوجل وقلنا: انظر، بالتأكيد ليس من المفيد لمستخدميك أن تجعل من المستحيل عليهم العثور علينا".

وبعد أن اعترفت جوجل بالاتصال لكنها تجاهلته نوعًا ما، قرر الزوجان تناول الأمر بشكل قانوني، وبعد إبلاغ الصحافة، أبلغ الزوجان الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبروكسل بالقضية.

وذلك عندما علمت المفوضية الأوروبية بالقضية من خلال إطلاق تحقيق لمكافحة الاحتكار ضد جوجل في نوفمبر 2010، وبينما استغرق الحكم حوالي سبع سنوات ليأتي لصالح شيفون، قال الزوجان إنهما لا يريدان الاحتفال حتى يتأكدا من امتثال جوجل للقانون، وقرار المفوضية الأوروبية، وقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة عدة طعون ضد الحكم، لكن محكمة العدل الأوروبية رفضتها في كل مرة.

وقالت "يتعلق حكم محكمة العدل الأوروبية فقط بكيفية عرضنا لنتائج المنتج في الفترة من 2008 إلى 2017. لقد نجحت التغييرات التي أجريناها في عام 2017 للامتثال لقرار التسوق الصادر عن المفوضية الأوروبية لأكثر من سبع سنوات، وولدت مليارات النقرات لأكثر من 800 خدمة تسوق مقارنة. ولهذا السبب، فإننا نواصل الطعن بقوة في المطالبات التي قدمتها Foundem وسنفعل ذلك عندما تنظر المحاكم في القضية.

ربما انتهت المعركة التي استمرت 15 عامًا لصالح شيفون وآدم، لكنها لم تكن أقل من محنة، وقال الزوجان: "أعتقد أنه لو كنا نعلم أن الأمر سيستغرق سنوات عديدة كما اتضح، فربما لم نكن لنتخذ نفس الاختيار".