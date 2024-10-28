شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تحظر حساب خامنئى بالعبرية بعد تهديداته لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن منصة X أغلقت حساب المرشد الإيراني "علي خامنئى" باللغة العبرية بعد أقل من يومين على تفعيله وبعد ساعات على تدوينة حملت نوعًا من التهديد لإسرائيل بعد هجومها الأخير على إيران.



الحساب

وبحسب التقرير، جاء في التغريدة على حساب خامنئى باللغة العبرية: "الكيان الصهيوني ارتكب حماقة ووقع في حسابات خاطئة تجاه إيران.. سُنفِهمهم قوة الشعب الإيراني وقدراته وابتكاره وإرادته".

وأوضح التقرير، أنه عند محاولة الوصول إلى الحساب الجديد للمرشد تظهر رسالة تفيد بأنه "حساب محظور"، ونشرت منصة "X" بعد تعليق الحساب صباح يوم الإثنين، ملاحظة تفيد بأن "إكس" توقف الحسابات التي تنتهك قواعدها، غير أنها لم تحدد طبيعة الانتهاكات التي أدت إلى تعليق حساب خامنئي.

وافتتح الحساب، الأحد، برسالة بالعبرية تقول: "بسم الله الرحمن الرحيم"، وقد أبقى مكتب خامنئي على عدة حسابات على إكس للمرشد (85 عامًا) لسنوات، وأرسل رسائل بعدة لغات في السابق، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تعليق أو إزالة حساب خامنئي من وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي فبراير الماضي، أزالت شركة "ميتا" حسابات فيسبوك وإنستجرام الخاصة بالمرشد بسبب دعمه لحركة حماس بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.