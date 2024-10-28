شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence يصل اليوم.. أداة جديدة من الذكاء الاصطناعي تجتاح هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق ابل اليوم Apple Intelligence، الذي تم تقديمه خلال WWDC 2024، مع ترقية iOS 18.1، والتى ستأتي مزايا كبرى إلى عدد محدود من أجهزة iPhone، بما في ذلك طرازات iPhone 15 Pro وسلسلة iPhone 16، فقد أكدت "ابل" أنها تحمل مزايا لاحصر لها تمكن لمستخدميها تجربة تحمل قدر كبير من الرفاهية.

Apple Intelligence الطرح الأول قادم

وفقًا للتقارير، سيشهد هذا الأسبوع الطرح الأول لميزات Apple Intelligence، حيث سيتم توفير العديد من تلك المزايا إلى طرازات أجهزة iPhone اليوم، وستمتد الأخرى إلى عام 2025.

وفيما يلي بعض الميزات المتوقعة اليوم أدوات الكتابة

سيتم توفير أداة كتابة مع Apple Intelligence، والتي وسوف تدقق النصوص بحثًا عن أخطاء إملائية ونحوية، بما في ذلك اختيار الكلمات وبنية الجملة،كما ستعيد الكتابة لتنظيف ما كتبته وتغيير النغمة دون التأثير على المحتوى الخاص بك، وتشمل الخيارات ودية ومهنية وموجزة.

تطبيق الصور

سيمكنك من إنشاء فيلم ذاكرة، وستحدد الميزة تلقائيًا الصور والموسيقى الخلفية المتطابقة، ولكن يمكنك تخصيصها بشكل أكبر باستخدام مزيج الذاكرة أو ضبط الحالة المزاجية لتشكيل الصوت، بالإضافة إلى ذلك، عند إنشاء المطالبة، لديك خيار إضافة مشاهد وصور محددة ترغب في عرضها في الذاكرة.

أداة التنظيف

ستتيح لك أداة التنظيف الجديدة اختيار العناصر غير المرغوب فيها في الصورة واستخدام الذكاء الاصطناعي لإزالتها دون التأثير على الموضوع الرئيسي، كما يجب أن يكون مستخدمو Android على دراية بأداة مماثلة تسمى Magic Eraser.

واجهة مستخدم Siri الجديدة

تعمل ابل على تجديد Siri من الأعلى إلى الأسفل، في حين أن الميزات الأخرى قد لا تأتي في هذا التحديث، ستصل واجهة مستخدم جديدة هذا الشهر،في واجهة المستخدم الجديدة، لا يقتصر Siri على تسليط الضوء على جزء واحد فقط، بل سيضيء جميع الحواف، ستصل العناصر الأخرى، التي ستستخدم بالفعل ذكاء Apple.

الإشعارات ذات الأولوية

ستتمكن ذكاء ابل من تحليل إشعارات iPhone وإعطاء الأولوية للأهم منها، والتي ستظهر في الأعلى في قسم إشعارات الأولوية الجديد، سيتم تلخيص الإشعارات الأطول أو مجموعات الإشعارات المتعددة أيضًا، كما ستتكامل هذه الميزة أيضًا مع أوضاع التركيز، مما يقلل من الانقطاعات من خلال ضمان تسليم الإشعارات الحاسمة والمهمة فقط.

وقد أشارت ابل، إلى أن دعم اللغة الأوسع سيتم تدريجيًا بمرور الوقت، ومن المتوقع أن يجلب هذا الإصدار ميزات مثل Siri المحدثة وأدوات الذكاء الاصطناعي على الجهاز ووظائف تحرير الوسائط المتعددة للمستخدمين .