شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأرض من الفضاء: ظهور "سحابة أليفة" غريبة فوق نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية ظهور سحابة فريدة من نوعها تشبه الأجسام الطائرة المجهولة، تُعرف باسم "تاييري بيت"، والتي تظهر فوق الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا عندما تكون الظروف مناسبة.

وكانت "السحابة الأليفة" غريبة الأطوار محور الاهتمام في صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لنيوزيلندا، وغالبًا ما تظهر هذه السحابة الغريبة في نفس المكان بفضل سلسلة جبال قريبة وأحيانًا ما يتم الخلط بينها وبين الأجسام الطائرة المجهولة.

تعرف هذه السحابة المستطيلة الرقيقة، التي يعرفها السكان المحليون باسم "تاييري بيت"، بأنها سحابة عدسية مستطيلة الشكل تظهر بشكل متكرر بين مدينتي ميدل مارش وهايد في منطقة أوتاجو في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

ورغم أنها قد تختلف قليلاً في الحجم، إلا أن السحب تبدو دائمًا متشابهة جدًا وتظهر في نفس المكان تقريبًا ، ويبلغ طول المثال الموجود في هذه الصورة حوالي 7 أميال (11.5 كيلومترًا).

وفقًا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية تتشكل السحب الركامية المتوسطة عندما تمر موجات الهواء فوق حاجز طبوغرافي، مثل سلسلة جبال، مما يجبر بخار الماء على التكثف في طبقات رأسية، .

كما تتشكل السحب الركامية المتوسطة عندما يمر الهواء الرطب فوق سلسلة جبال روك آند بيلار (الموجودة بالتوازي مع يسار السحابة في الصورة) ويتم تثبيتها في مكانها وتتشكل بشكل أكبر بواسطة الرياح العمودية التي تهب من الشمال، وفقًا لمرصد الأرض التابع لوكالة ناسا .

وقال جون لو، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية، لمرصد الأرض: "بينما تتشكل السحابة على قمة هذه الموجة، فإنها تظل ثابتة تقريبًا في السماء وتتشكل بفعل الرياح القوية التي تهب من خلالها".

غالبا ما تكون السحب العدسية على شكل أطباق طائرة ويُعتقد أنها "واحدة من أكثر التفسيرات شيوعًا لمشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في جميع أنحاء العالم"، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة .

وكتب ممثلو مرصد الأرض أنه عند النظر إلى السحابة من الجانب، غالبًا ما تحتوي على طبقات متعددة محددة جيدًا فوق بعضها البعض، مثل "كومة ضخمة من الفطائر" أو "كومة من الأطباق". وتُظهر الصور السابقة للسحابة أنها قد يصل ارتفاعها إلى عدة مئات من الأقدام.