شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تونس تتصدى للمحتوى الهابط على تيك توك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت وزارة العدل فى تونس من النيابة العامة فى البلد ملاحقة صناع المحتوى "الهابط والخادش" للأخلاق على تطبيقي "تيك توك" و"انستجرام"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة.

وقالت وزارة العدل التونسية، في بيان لها، إن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمرت النيابة العامة بـ"اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك" و"انستجرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".

وكشفت الوزارة أن تحرّكها جاء إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لعرض محتويات معلوماتية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذه المنصات، وذلك من أجل التصدي لهذه الممارسات.

وكانت العديد من الدعوات قد ظهرت مؤخرا لحظر تطبيق "تيك توك"، بعد انتشار مضامين اعتبرت لا أخلاقية وضارة بالقيم الاجتماعية وتحرض على العنف، خاصة في ظل الإدمان المتزايد للمراهقين على هذا التطبيق، كما تعالت الانتقادات مؤخرا ضد صنّاع المحتوى، بعد انتشار مقاطع فيديو غير أخلاقية وتحوّل تطبيق تيك توك إلى منصة للسب والشتم ووسيلة للتسول.



جدير بالذكر أن عدد مستخدمي "تيك توك" في تونس، يبلغ 5.3 مليون شخص، بعد أن كان في حدود مليون قبل نحو عام ونصف، فيما يمتلك انستجرام نحو 3.5 مليون مستخدم.