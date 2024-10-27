شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار Iron Man.. جوجل تطور نموذج الذكاء الاصطناعى "جارفيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مؤتمر I/O 2024 في مايو، قدمت جوجل مثالين لتجارب الأدوات التي يمكنك الوصول إليها من خلال Gemini، وقد تكون جوجل مستعدة لمشاركة المزيد حول الأدوات التى تعمل في Chrome وتعمل بنظام Gemini 2.0 في ديسمبر من هذا العام مع مشروع Jarvis.

وفقًا لـ The Information، تعمل Google على "تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يتولى متصفح الويب الخاص بالشخص لإكمال المهام مثل جمع الأبحاث أو شراء منتج أو حجز رحلة طيران".

"مشروع جارفيس" - في إشارة إلى J.A.R.V.I.S. في Iron Man - سيعمل في Google Chrome وهو ميزة تواجه المستهلك (بدلاً من المؤسسة) "لأتمتة المهام اليومية المستندة إلى الويب"، لكن لا تحدد المقالة ما إذا كان هذا سيكون للموبايل أو سطح المكتب.

في مؤتمر I/O، استعرض بيتشاي "جيميني وكروم يعملان معًا لمساعدتك في القيام بعدد من الأشياء للاستعداد: التنظيم، والتفكير، والتوليف نيابة عنك". كان هذا السيناريو على المسرح يحدث بشكل عام عبر جيمناى دون عرض أي واجهة مستخدم أخرى مقارنة بالمثال السابق الذي حدث من خلال Gemini لنظام Android.

عند إعطاء أمر/إجراء، يعمل Jarvis من خلال "التقاط لقطات شاشة متكررة لما هو موجود على شاشة الكمبيوتر، وتفسير اللقطات قبل اتخاذ إجراءات مثل النقر فوق زر أو الكتابة في حقل نصي"، ويقول تقرير اليوم أن Jarvis "يعمل ببطء نسبيًا لأن النموذج يحتاج إلى التفكير لبضع ثوانٍ قبل اتخاذ كل إجراء"، وبالتالي، فمن المرجح أن هذا لا يعمل على الجهاز حتى الآن ولا يزال يتطلب السحابة.

يُقال إن Jarvis مدعوم بنظام Gemini 2.0 وقد يتم عرضه "في وقت مبكر من شهر ديسمبر"، وبالتالي تأكيد شائعة أخرى بالأمس، وبعد ذلك، قد يتم توفير Jarvis للمختبرين الأوائل، لذلك لا يبدو الإطلاق وشيكًا، ومن المنطقي أن يكون لدى Google مثال رائد لشيء مدعوم بنظام Gemini 2.0.