شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 إعدادات تتعقبك سرًا بجهاز iPhone.. كيفية إيقافها والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك مستخدم iPhone المتوسط 60 تطبيقًا على الأقل مثبتًا على جهازه، وبينما قد تعتبرها للتواصل أو حساب السعرات الحرارية أو التنقل في مدينة جديدة، فإن الشركات تحزمها بطلبات إذن خفية وأدوات تتبع مخفية لتوليد الإيرادات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستغل المطورون إعدادات الهاتف الذكي من أبل للوصول إلى مواقع الويب التي تستخدمها، والأماكن التي تسافر إليها والأماكن التي تزورها، وإنشاء ملف تعريف للمستخدمين يمكن بيعه لأعلى مزايد.

هذه التكتيكات قانونية لأن الشركات التي تقف وراء التطبيقات تمنحك خيار الاشتراك أو إلغاء الاشتراك من خلال الضغط فوق بعض القوائم على هاتفك الذكي، لكن معظم المستخدمين لا يعرفون ما الذي يبحثون عنه.

نرصد لك كيفية العثور على القوائم التي تحتاجها لإيقاف تشغيل هذه الخيارات إذا قمت بذلك، بالإضافة إلى الميزات التي ستفتقدها إذا قمت بذلك.

وعندما توقف شيئًا مثل تتبع الموقع على مستوى iOS، يجب أن تلتزم جميع التطبيقات التي قمت بتثبيتها بنفس القواعد، وهذا يعني أنه في بعض الحالات، لست بحاجة إلى تغيير الإعداد لكل تطبيق على حدة.

قد لا تعمل بعض التطبيقات، وخاصة تلك التي تعتمد على بيانات الموقع أو النشاط، بشكل صحيح بعد تعطيل ميزات التتبع، وقد لا تعمل تطبيقات النقل التشاركي وتتبع اللياقة البدنية أو قد تصبح أقل دقة.

بالنسبة للتطبيقات التي تستخدمها بانتظام وتثق بها فيما يتعلق ببياناتك، فقد تختار توفير إمكانية الوصول إلى الموقع.

وهذه الإعدادات الثلاثة التي قد ترغب في تغييرها 1. تتبع الإعلانات

أضاف المطورين تكتيكات لمتابعتك عبر مواقع الويب وأثناء التنقل بهاتفك، وأخذ أجزاء من المعلومات لإنشاء ملف تعريف مفصل عن هويتك، ويسمح ذلك بإعلانات أكثر استهدافًا، والعديد منها يشارك أو يبيع هذه المعلومات لشركات أخرى.

تحتاج إلى تغيير هذا على أساس كل تطبيق على حدة، ويمكنك رفض الطلب عندما يظهر لأول مرة، ولكنك ربما رفضته بالفعل بالنسبة للتطبيقات التي تستخدمها طوال الوقت.

انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > التتبع لحظر التطبيقات، ومنعها من السؤال في المقام الأول.

2. المواقع المهمة

يحتفظ جهاز iPhone الخاص بك بعلامات تبويب على الأماكن التي تزورها كثيرًا، وقالت أبل إنها تهدف إلى جعل التنقل إلى الأماكن المفضلة لديك أسرع وتوصيات الخرائط أكثر ذكاءً.

هذا هو السبب في أنك ترى توصيات حول الأماكن التي يجب أن تذهب إليها في الخرائط في أوقات معينة من اليوم، كل هذا يعتمد على أنماطك.

لإلغاء الاشتراك وحذف البيانات الموجودة، قم بزيارة الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع > خدمات النظام > المواقع المهمة

إذا أوقفت تشغيلها: ستكون نتائجك أقل استهدافًا وتحديدًا لسلوكك السابق.

3. تتبع الموقع

نصت شركة أبل: "تستخدم خدمات الموقع أجهزة استشعار الجهاز، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبلوتوث (حيث تتوفر هذه الأجهزة)، إلى جانب نقاط اتصال Wi-Fi التي يتم جمعها من الجمهور ومواقع أبراج الهاتف المحمول لتحديد موقع جهازك".

وجدت دراسة أجريت في عام 2022 أن شركة أبل كانت تجمع بيانات عن عملائها أثناء استخدامهم لتطبيقاتها، حتى عندما أوقفوا مشاركة التحليلات.

تم الاكتشاف من جانب مطورين اكتشفوا أن عملاق التكنولوجيا يسجل كل تحركاتك في متجر التطبيقات المثبت مسبقًا، Apple Music، Apple TV، Books و Stocks.

جاءت الدراسة بعد عام واحد فقط من إصدار أبل لعنصر التحكم في الخصوصية المثير للجدل الذي يتطلب من مستخدمي iPhone منح الإذن للتطبيقات لتتبع نشاطهم لأغراض الإعلان، مما أدى إلى استنزاف إيرادات العديد من الشركات والمطورين الذين اعتمدوا على الإعلان.

يحتاج البعض، مثل تطبيق الملاحة المفضل لديك، إلى الوصول الكامل إلى الموقع لإظهار المكان الذي يجب أن تذهب إليه، ولا تحتاج تطبيقات أخرى نفس الصلاحيات، ويمكنك دائمًا منح الأذونات مرة أخرى إذا قمت بسحبها.

لتغيير تتبع الموقع، توجه إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع.

من هنا، يمكنك تعطيل تتبع الموقع عبر جهاز iPhone بالكامل أو منح تطبيقات معينة تثق بها إذنًا لتسجيل مكان وجودك في أوقات معينة.

إذا أوقفت تشغيله: سيستغرق الأمر وقتًا أطول لتسجيل الدخول إلى الأماكن على وسائل التواصل الاجتماعي لأن التطبيقات لن تعرف مكانك بعد الآن.

ولن تتمكن من الحصول على اتجاهات تفصيلية في تطبيقات الخرائط الخاصة بك إذا قمت بتعطيل التحقق من موقعك الدقيق.